防災核心力量　台東縣防災士年度培訓圓滿落幕

▲台東縣防災士培訓計劃。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣自五年前啟動防災士培訓計劃以來，持續為提升地方防災能力而努力，今年度的培訓計劃不僅延續往年的成效，更進一步擴大培訓範圍，吸引來自台東縣各地的防災志願者踴躍參與，至今，台東縣已成功培訓超過517名防災士，他們在各自的社區中發揮著關鍵作用，成為地方防災體系中的核心力量。

台東縣消防局表示，繼今年8月13、14日成功舉辦擴大第一梯次培訓後，9月5、6日辦理今年度最後一梯次擴大培訓，臺東縣再次聚集一批熱心防災的學員，他們除了通過為期兩天的密集課程，深入學習了解防災理論與實務操作，並接受了專業講師的指導，進一步強化了應對災害的實戰能力。

台東縣政府指出，今年度的防災士培訓已成功舉辦4個梯次(含擴大二梯次)，共有70名學員通過考核並取得防災士資格證書，這些培訓成果顯示出台東縣在推動防災教育與社區安全方面取得了顯著成效，逐步建立起一支強大的防災志願者隊伍。

此次培訓圓滿完成，表示台東縣在防災士培訓方面又取得了重要里程碑，也為推動全縣的防災網絡增添了新生力量；未來，這些經過專業訓練的防災士將在各自的社區中擔當起重要角色，協助提升防災意識、推動災害預防工作，為台東縣的長期防災建設貢獻力量。

消防局進一步說明，防災士培訓計劃將持續推動，並不斷精進課程內容，以期建立更為全面的防災體系，確保全縣居民在面對自然災害時能夠及時應對、減少損失。