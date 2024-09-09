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擁抱美好生活！2024 Panasonic台北城市路跑　攜手跑者打造「綠」路跑

▲2024台北城市路跑賽凱道開跑，近萬人與Panasonic一起為環保永續和美好生活而跑。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者蒲世芸／採訪報導

2024年Panasonic城市路跑在凱達格蘭大道盛大開跑，連續四年冠名贊助的Panasonic再度祭出了豐盛獎品，吸引超過萬名跑者齊上凱道，為環保永續和美好生活而跑。台北市體育局副局長蔡培林提到，「感謝Panasonic持續第4年來贊助跟支持今天的城市路跑賽，開啟我們今年下半年城市路跑的第一場賽事。我想這一段暑假期間，我們各位跑友應該賣力的練習，今天可以展現很好的成績。謝謝Panasonic配合政府2025淨零轉型的目標，不斷的開發再生的能源，成為一個綠色的企業。」

 Panasonic台灣集團總經理黃政成則提到，「首先非常感謝主辦單位的推動，讓Panasonic能持續舉辦2024台北城市路跑，在美好的永續理念持續之下，我們共同來打造綠賽事。一直以來，Panasonic不只努力的研發智慧節能家電，更積極的為台灣的淨零碳排付出實際行動，除了在我們的企業日常推進當中來落實以外，更希望帶領大家一起來做響應。」

▲▼擁抱美好生活！2024 Panasonic台北城市路跑　攜手跑者打造「綠」路跑。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼2024 Panasonic台北城市路跑賽在總統府前凱道開跑。（圖／記者謝盛帆攝，下同）

▲▼擁抱美好生活！2024 Panasonic台北城市路跑　攜手跑者打造「綠」路跑。（圖／記者謝盛帆攝）

Panasonic台灣集團總經理黃政成與台北市體育局副局長蔡培林，也親自下場為美好生活而跑，發揮企業綠色影響力，並期盼民眾能夠透過路跑關注身心，打造健康永續生活。Panasonic台灣集團總經理黃政成補充，「這一次Panasonic台北城市路跑的活動，從一開始賽前的訓練營，到我們的賽衣、賽道上環境的整潔維護等，都是以環保為出發點，希望發揮企業的綠色影響力，鼓勵大家朝綠色行動來邁進，帶領大家來守護我們這片美好土地，來享受我們美好的生活。

Panasonic 4/20在我們中和廠區正式啟動淨零碳排實證實驗場域，以創能、性能、能源管理系統及廢熱再利用，四大面向來打造我們的回收系統，一步一步邁向我們RE100綠色工廠，更積極的朝向2050年使用能源小於耗用能源，創造能源的環境願景目標來前進。」

▲▼擁抱美好生活！2024 Panasonic台北城市路跑　攜手跑者打造「綠」路跑。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼擁抱美好生活！2024 Panasonic台北城市路跑　攜手跑者打造「綠」路跑。（圖／記者謝盛帆攝）

▲曾廷瑋、湯樂榆分別奪下男女組冠軍，抱回Panasonic頂級家電。

除此之外，Panasonic更贊助了南山高中籃球隊50萬元與家電，為選手們加油打氣。而今年12.5公里冠軍獎品可以獲得玻璃鏡面雙門電冰箱以及太陽能計時手錶，並請到Panasonic集團全球副總裁本間哲朗頒發獎項，男子組的曾廷瑋最終以40分22秒佳績奪冠；女子組則由Panasonic集團董事長洪裕鈞頒發，並由選手湯樂榆以47分13秒奪下后冠；其餘男子組與女子組第4名到第10名，則分別由Panasonic台灣集團總經理黃政成與Panasonic台灣銷售公司總經理張天來，頒發精美家電。

▲▼擁抱美好生活！2024 Panasonic台北城市路跑　攜手跑者打造「綠」路跑。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼現場設有Panasonic展示區，讓跑者可以一起同樂之餘還能對永續節能有更多認識。

▲▼擁抱美好生活！2024 Panasonic台北城市路跑　攜手跑者打造「綠」路跑。（圖／記者謝盛帆攝）

跑者完賽後，還可以到Panasonic品牌攤位參加闖關活動，挑戰成功還能再拿好禮，對永續節能有更多認識，以實際行動展現對環境的保護，共創永續美好生活。

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