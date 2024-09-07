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中國附醫攜手林增連基金會　環保音樂劇推廣永續節能

▲中國附醫攜手林增連基金會，環保音樂劇推廣永續節能。（圖／記者游瓊華攝）

▲中國附醫攜手林增連基金會舉辦環保音樂劇推廣永續節能，活動現場座無虛席。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

中國醫藥大學附設醫院今年獲得「台灣永續行動獎金獎」及「亞大永續行動銀獎」，今天攜手林增連慈善基金會，結合醫院交響樂團與「謎思星球劇團」，創作環保親子音樂劇。基金會董事長林嘉琪表示，希望藉由環保音樂劇，突顯節能永續發展的重要性，也增進親子間對於環境議題的連結互動。

此次活動除了邀請中醫大員工及家人參與，活動報名一開放即被中醫大附醫的同仁秒殺，另外特別邀請醫院長期照顧的台中市加恩堂課輔班的弱勢家庭參與同樂，展現公益關懷。

▲中國附醫攜手林增連基金會，環保音樂劇推廣永續節能。（圖／記者游瓊華攝）

▲中國醫藥大學附設醫院今天攜手林增連慈善基金會，結合醫院交響樂團與「謎思星球劇團」舉辦音樂劇，小小演員在台上毫不怯場，表現令人驚豔。（圖／記者游瓊華攝）

中醫大附醫院長周德陽表示，氣候變遷不僅影響生存環境，更造成對健康的風險。如登革熱因為氣候暖化的因素，從南部逐漸蔓延到北部。如何應對氣候變遷的影響，並針對環境保護，達成人與自然的永續發展十分重要，中醫大附醫積極推動綠色採購、節能設施汰舊換新、廢棄物減量及點亮環境教育推廣，由內而外打造出以醫院為核心的節能減碳生活圈。

「音樂大冒險之藍色星球保衛戰」親子劇融入環保知識，宣導氣候變遷與低碳生活、資源回收等議題。透過演員生動的肢體表演、燈光、管弦樂的搭配，以及流暢有趣的劇情，將看似複雜的環保議題以淺顯易懂的方式呈現，全場大小朋友笑聲不斷。

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