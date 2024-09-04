花蓮補助可分解農地膜及堆肥設施　9月底前受理

▲花蓮為推動永續農業與環境保護，辦理可分解農地膜與堆肥設施補助。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府為推動永續農業與環境保護，響應聯合國永續發展目標（SDGs），降低農營成本，特別訂定「113年花蓮縣可分解性農地膜及堆肥設施（備）補助計畫」，對於農友購置可分解性農地膜及堆肥設施給予補助，期望改善傳統塑膠農地膜回收與殘留等廢棄物問題，降低田間使用化學肥料頻率，提升田間管理及落實環境維護。

縣長徐榛蔚表示，推動永續農業不僅是保護我們賴以生存的環境，也是讓農民維持農業地力、獲得長期利益的重要舉措。縣政府將持續與農民站在一起，共同致力推廣有機、友善耕作，讓花蓮有機成為日常，更深化為人們的一種生活方式。

可分解農地膜的功用與傳統農地膜相同，可抑制雜草的生長，減少水分蒸發、避免雨水直接沖刷作物及土壤等，但由於其可分解，使用後能直接透過機器翻土打入土壤內，自然分解，相較傳統塑膠膜須回收處理，更有優勢，具保護土壤、友善環境的特性。另外，農友自行製作堆肥，可減少農業廢棄物並充分運用農業資源，友善農業生產環境，同時可降低農友購肥成本。

處長陳淑雯說明，本計畫鼓勵農友購置可分解性農地膜，每公頃最高補助三萬元，補助比例為設置成本的二分之一；簡易堆肥設施新增或更新，項目包括遮雨棚架、堆肥舍、發酵設施、堆肥篩選機、翻堆機械及防臭設施等，每處最高補助十萬元，補助比例為設置成本的二分之一。

有關受理單位、受理期、補助對象、申請檢附資料說明如下：

一、受理單位：耕地所在地農會。

二、受理期：第一階段受理期，即日起至113年9月30日止。第二階段受理期，依第一階段預算執行情形，適時公布。

三、補助對象：申請土地座落於本縣，且設籍本縣年滿18歲，直接從事農業生產之自然人。取得有機農產品(含轉型期)驗證、產銷履歷驗證，以及友善環境耕作推廣團體登錄有案之友善環境耕作者，將優先補助；倘申請補助金額大於預算，將依申請時間與條件，排列補助順序。

四、申請人檢附資料：計畫申請表、土地合法使用證明、申請人國民身分證及存款簿影本等。

徐榛蔚提醒，第一階段受理期至113年9月30日截止，只要耕作土地座落於本縣，且設籍本縣年滿18歲，直接從事農業生產之自然人，皆可向農會提出申請，請農友把握申請時間。