台東「慢經濟」下一步！　在地團隊攜手互聯

▲「慢經濟」永續工作坊。（圖／遠見雜誌提供）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府於9月舉辦「慢經濟」永續工作坊，邀請矽谷創投基金合夥人吳德威、孔雀魚普惠科技創辦人林坤正、小鎮文創執行長何培鈞、金山漫遊營運長賴家華擔任永續顧問，與台東11家在地團隊分享品牌經營與商業模式，促進深度交流。參與團隊包括星空導遊陳思齊、綠地設計吳宗諭、南迴永續旅遊聯盟、島嶼見學、日出禾作社、好時果子等，大家針對永續發展與創新商業模式進行了深入討論。

台東縣長饒慶鈴在致詞時表示，台東強調地方創生，許多產業第二代或年輕人在台東打出響亮名號，未來更需放眼台東以外的市場與競爭者。她強調，「慢經濟」的核心理念是縣府以行政效率的「快」，支持崇尚自然、悠閒生活的「慢」。透過引入企業專家擔任永續顧問，結合全球視野洞察在地市場，為在地商家注入國際化經營思維，實現企業資源與地方創生的雙贏合作模式，推動在地商家朝市場需求方向前進。

「慢經濟」永續工作坊由何培鈞顧問以自身在南投的經驗，結合跨國共生，帶動當地經濟，並整合數位平台與區塊鏈技術，展示在地獨特性和文化價值，吸引更多資源投入。賴家華顧問也分享了他在新北市的創業經驗，從推動商業轉型到整合上百家金山、萬里的業者，成功打造觀光品牌的過程。他們的分享鼓舞了台東11家在地團隊，這些團隊紛紛上台講述經營現況與潛在課題，力求突破現有格局。

其中，『日出禾作社』的「零碳咖啡」令人眼前一亮，這是台灣首創的零碳足跡產品，從種植、製造到購買及廢棄，全程致力於減少碳排放，為永續發展做出具體貢獻。吳德威顧問在小組討論後也提到，像台灣的珍珠奶茶品牌在新加坡與美國都已打開市場，稱之為「服務業出海」，甚至達到上市、上櫃，這是台東服務業可以努力的方向。「好時果子」則將台東釋迦從小農品牌經營成為新價值農業，透過品牌故事行銷，並結合食農教育與體驗遊程，成功拓展市場。林坤正顧問也給予肯定，指出「品牌建立是基礎，信任度累積後再推動體驗」，循序漸進地達成企業目標。

台東「慢經濟」永續工作坊在顧問團隊的引領下，為台東在地產業提供了嶄新的全球視角與永續經營策略。台東縣政府將持續推動在地與國際接軌，協助企業達成永續發展，並讓「慢經濟」成為地方創生的新典範。