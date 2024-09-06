精準下針不怕痛！　斗六慈濟導入超音波技術...守護病患健康

▲陳莉薇主任實際教護理師操作「超音波於透析瘻管扎針」技術。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

為免病人長期承受扎針之苦，斗六慈濟醫院血液透析室透過科技輔助工具達到精準下針，特地舉辦「重點式超音波照護於透析瘻管扎針應用之台日技術交流」活動，邀請三位嘉賓以及外院基層透析診所的醫護人員共同參與，希望藉此提升透析護理人員扎針技能及臨床照護的應用。

斗六慈濟醫院邀請日本東京木村病院血液淨化室陳莉薇主任和日本東京女子醫大血液淨化室安部貴之技術長進行交流，分享使用超音波輔助扎針的床邊應用，以及實際操作技術。

斗六慈濟醫院血液透析室張雅萍護理長表示，血液透析病人因腎臟功能失常，產生代謝物和水分，需透過透析治療來維持正常身體功能。每次透析過程都需忍受兩針錐心的疼痛。如果遇到深度較深或較狹小的瘻管，可能會導致針的併發症，例如血腫、瘀青甚至中斷透析治療，從而損壞血管通路。

為了解決護理師在扎針過程中的困難，張雅萍積極爭取學習「利用重點式超音波於透析瘻管扎針之應用技術」。得到了院長簡瑞騰和大林慈濟醫院心臟血管外科的張兼華主任的大力支持。張主任親自到院傳授超音波技巧，分享案例，甚至提供超音波設備供學習使用。在2024年3月，大德捐贈超音波設備，讓護理同仁能夠持續學習。

▲陳莉薇主任實際教護理師操作「超音波於透析瘻管扎針」技術。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

活動於血液透析室，在腎友協助下讓陳莉薇主任實際教護理師操作「超音波於透析瘻管扎針」技術。腎友張清文表示，斗六慈院洗腎室護理師很認真學習新的技術，並邀請日本有經驗的陳主任及外院基層透析診所的醫護人員共同學習，這對病人是一大福音，以前護理同仁以手感方式扎針，失敗時就要重新扎針，現在有儀器的幫忙，護理師扎針的成功率上升，讓病人免受扎針之苦。

張兼華主任表示，透析血管通路介入超音波的優勢在於即時性、無放射性、低成本和快速，透過超音波引導，可以讓扎針更加精準，並根據血管評估技能和病人血管通路特性來制定個別化的扎針方向和點位。扎針的技能從觸覺和聽覺提升到視覺併進，成功地扎針同時也改善透析病人扎針時的焦慮、疼痛和血腫等併發症的發生，這在保護病人安全方面是一個重大突破。

院長簡瑞騰表示，多數情況下重點式超音波都由醫師操作，但透析護理師們積極精進技術、打破傳統思維，尋求各種學習資源，不斷地學習超音波技術的深度知識。以病人的福祉為首要目標，以慈悲和關懷的心態，努力減輕病人的痛苦。