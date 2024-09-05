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社會 社會焦點 保障人權

雲林吊車工安意外奪3命　1死者為低收入戶...孕妻頓失依靠

▲雲林吊車工安意外釀三死一重傷，其中郭姓死者妻子懷有身孕四月餘，頓失依靠令人心疼。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林吊車工安意外釀3死1重傷，其中郭姓死者妻子懷有身孕，頓失依靠令人心疼。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾再興飼料廠昨（4）日修繕8米高的倉儲屋頂時發生工安致死意外，4名工人搭乘吊籃上升至6米半空突然因吊車吊臂斷裂，4人重摔釀3死1傷。其中50歲的郭姓死者一家為低收入戶，鄰居透露郭男上有老下有小，靠他維持家計，妻子現身懷六甲卻頓失依靠，家庭陷入愁雲慘霧。

▲雲林飼料廠吊臂斷裂現場畫面曝光。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

郭男是家中主要經濟樑柱，父母健在，妻子40多歲懷有身孕，當地里長表示，面對郭男家庭劇變，先向雲林縣夜市慈愛會請求幫助，讓一家未來能夠度過難關；夜市慈愛會監事、虎尾鎮代主席陳明聖表示，將會向慈愛會申請，盼能夠全額補貼郭家全額喪葬補助，至於後續會視情況協助。

▲雲林飼料廠吊臂斷裂現場畫面曝光。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

郭男兒子今日受訪表示，案發在下午1點多，但3點才接到通知，是老闆娘打給舅舅告知母親的。父親在這家公司上班已有2、3年，案件發生當下竟是超載、未戴安全帽，每個環節都有問題，對此感到相當誇張不可思議，現在也只能期盼老闆能真的負起應擔當的責任。

該起工安意外悲劇，除郭男之外，另名57歲的柯男來自高雄，剛到雲林租屋不久；61歲陳男家住斗六市；另昏迷的55歲劉男則住林內鄉，經過一夜急救後清醒，目前正在虎尾若瑟醫院加護病房觀察中。職安署中區職安中心主任李文進指出，經調查承攬修繕屋頂的鋼鐵業者只有幫4名工人保團保，並未有勞保，有違反勞保條例會移請勞保局開罰。

►聽Podcast #我在案發現場

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