斗六慈濟「刎頸之交病友會」中醫按摩+復健運動　患者相互打氣

▲斗六慈濟醫院舉辦第五屆刎頸之交病友聯誼會，近五十位位來自北、中、南等地的頸椎病病友參加。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

斗六慈濟醫院日前辦理第六屆「刎頸之交病友會」，五十位來自北、中、南等地的頸椎病病友透過醫學講座、復健運動及罹病經驗分享，增加彼此之間相互支持與關懷。現場不僅有中醫師教導穴位按摩，還有復健師示範保養頸椎運動，場面熱鬧溫馨。

院長簡瑞騰表示，自2009年迄今已手術治療400多位「交感型頸椎病」患者，自己從病人身上學到了很多，這就是「以病為師，從頸椎找病因」。他說，希望藉由病友會的活動，以病會友，患者們可以互相支持、打氣、患難與共，隨時分享抗病心情，吸收衛教新知。

中醫科陳佳蓉主任以生動活潑的方式，教導病友如何透過穴位按摩達到放鬆效果。她說，現代人壓力大，容易出現焦慮、頭痛、失眠、注意力不集中、記憶力減退、自律神經功能亢進等症狀，此時可藉由內關、神門、合谷、太衝、百會等穴位按摩，寧心安神、紓緩心悸、胸悶、頭痛等問題。

物理治療師黃科銘也在現場示範頸椎保健運動，並利用此次活動贈送給每位病友的結緣品─彈力帶，帶動全體一起做全身頸、胸、腰背、肩膀的伸展運動，舒展筋膜、關節、肌肉，達到放鬆神經、促進循環、消除緊繃的效果。

▲女士感恩簡院長的治療，也感恩舉辦這個病友會，讓大家可以獲益。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

一位來自台西鄉的林女士分享表示，多年前動過頸椎手術，恢復良好。半年前在宮廟當義工時不慎「五體投地」般跌倒，撞到額頭，當下感到手指末梢麻木及無力，夾菜會掉，後續逐漸出現頭痛、噁心、呼吸不順、下背痠痛緊繃，雙腳麻木抽筋，需雙手插腰才能走路，看過很多醫師但都無效。

她說，簡瑞騰院長門診時都會傾聽病人詳述各種繁雜的症狀。之後診斷為頸椎第4/5節椎間盤損傷導致「頸顱症候群」，開完刀恢復迅速，頭頸不痛，手腳不麻有力，健步如飛。林女士萬分感恩所有醫護人員的佛心治療，也感恩舉辦這個病友會，讓大家都可以獲益。醫師也藉這個案例，提醒病友們術後保養、保健的重要性。

另一位來自台北的61歲朱女士，近30年來飽受眩暈、心悸、頭痛之苦，更因眼睛乾澀、視力模糊、畏光，以致家裡的窗簾都不能打開。經簡瑞騰院長診斷為頸椎第5-7節椎間盤退化導致「頸性視力模糊」及「頸性眩暈」，執行「前方頸椎減壓融合術」後麻醉醒來直呼「我眼睛看得見了、沒有那層霧膜了」。

開刀後人生宛如「重開機」，朱女士希望能藉由她的分享、見證，讓更多類似患者少走冤枉路。簡瑞騰院長也說，除了繼續累積臨床個案經驗，更要透過多科團隊，深入研究、探討頸椎病的治療，終極目標是讓患者、家屬、醫師乃至整個社會都能對「頸椎病」有更正確的認知，不再「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，也不再 「醫、病兩茫茫」。