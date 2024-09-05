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社會 社會焦點 保障人權

高雄男北漂搭上奪命吊籃　前妻帶兒女招魂...盼業者負全責

▲雲林吊車工安釀3死，家屬哀戚引魂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲柯姓死者為高雄人，前妻帶著一對兒女前來處理後事。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾鎮再興飼料工廠昨日下午1時47分發生工安意外致死事故，4名工人搭乘吊籃升空至6米處時吊臂斷裂，吊籃連人墜下重摔，其中3人搶救不治。今（5）日下午13時許，3名死者家屬一同前往引魂，其中57歲柯姓死者為高雄人，前妻帶著一對兒女前來處理後事，搖頭嘆氣表示，苦了孩子、徒增負擔。

柯男前妻表示，與柯男離異多年，許久未聯繫，在接到通知之前也不知道他隻身上來雲林工作。兒子大學剛畢業、女兒升大四還在唸書，柯男離家就再也未對孩子有經濟支應，全是她一人拉拔教養一對兒女。對於柯男突然發生意外，接到通知後感到錯愕，原本就清貧的處境，現在加上處理後事更是雪上加霜。

▲雲林吊車工安釀3死，家屬哀戚引魂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲吊車吊臂斷裂處。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

柯男23歲的兒子則說，針對整個意外事件，包括違法及涉及安全性的過程其實都還不太了解，因為除了被警方通知前來處理後事之外，案發到現在，都沒有任何業者來說明事件經過及表達任何後續處理程序，未來求償部分，只能期盼業者負起一切責任，不要逃避，也呼籲所有工事單位，不要便宜行事，引魂後就會將父親移靈回高雄。

雲林地檢署今日相驗結果出爐，死者分別受到頭部外傷、肋骨骨折等致死，因涉及人為，朝向過失致死及傷害偵辦。地檢署指出，此案造成3人死亡，是重大工安意外，未來主要釐清方向是為何吊籃會搭坐4人超載，以及吊車本身是否有缺失。

職安署中區職安中心主任李文進表示，死者雖在職業工會都有投保勞健保，但當天4人皆受業者雇用從事工作，依勞保條例相關規定，應以雇主為投保單位，幫勞工辦理勞保，所以還是違反規定，後續移請勞保局開罰。

▲雲林吊車工安釀3死，家屬哀戚引魂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲4名工人搭乘吊籃升空至6米處時吊臂斷裂，吊籃連人墜下重摔，其中3人搶救不治。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 ►聽Podcast #我在案發現場

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