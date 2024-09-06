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社會 社會焦點 保障人權

BMW「恐怖失控」瞬間！　甩尾猛撞醫院看護喪命

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市昨（5）日傍晚17時許發生一起死亡車禍事故。一輛黑色BMW行經雲林路時，不明原因發生打滑，整輛車高速甩尾360度滑行60公尺，波及一輛機車騎士，造該機車女騎士當場失去生命跡象，送醫搶救後仍回天乏術，詳細肇事原因尚待進一步釐清。

▲雲林斗六一輛BMW自小客，雨中行駛打滑波及一輛機車，造成女騎士傷重不治。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六雲林路一輛BMW自小客，雨中行駛打滑波及一輛機車，造成女騎士傷重不治，機車解體卡進電線桿。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

昨日下午因對流雲系發展旺盛及颱風外圍環流影響，許多地方陸續發生強降雨，一輛黑色BMW自小客車17時38分行經斗六市雲林路三段6號前疑似因天雨路滑，加上未減速，造成輪胎打滑飄移，轉了90度滑行數十公尺，波及一名騎乘機車50多歲婦人。猛烈撞擊造成人車瞬間噴飛，機車直接包住電線桿且引擎噴出，女騎士大腿骨折失去生命徵象，重摔倒臥路中。

▲雲林斗六一輛BMW自小客，雨中行駛打滑波及一輛機車，造成女騎士傷重不治。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲鑑識人員到場蒐證。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，女騎士是醫院病患看護，案發當時是從台大雲林分院剛下班，騎乘機車準備回斗南住宅，沒想到才騎了700公尺即遭無妄之災不幸殞命。附近店家監視器畫面顯示，自小客車打滑瞬間將一旁同行車方向的女騎士撞飛，差一點點就波及待轉車輛，撞擊瞬間停紅燈的用路人全都嚇得傻眼。關於車禍發生原因係天雨路滑、車速過快或車輛機械問題，尚待警方進一步調查釐清。

▲雲林斗六一輛BMW自小客，雨中行駛打滑波及一輛機車，造成女騎士傷重不治。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲附近店家監視器畫面拍下BMW高速打滑情形。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林斗六一輛BMW自小客，雨中行駛打滑波及一輛機車，造成女騎士傷重不治。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲附近店家監視器畫面拍下BMW高速打滑情形。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林斗六一輛BMW自小客，雨中行駛打滑波及一輛機車，造成女騎士傷重不治。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲BMW滑行70多公尺，路旁靜置車輛亦遭波及。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

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