奪命畫面曝！雲林台大女看護遭BMW撞死　人車噴飛直衝電線桿亡

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市昨日傍晚17時許發生汽車打滑猛撞女騎士致死車禍事故。一輛黑色BMW自小客行經雲林路時疑因天雨發生打滑，整輛車高速甩尾360度滑行數十公尺，撞擊一名機車騎士，造成女騎士送醫搶救後不治身亡，今（6）日傳出當時待轉車輛清楚行車記錄器畫面，騎士遭撞後飛越數公尺才重摔落地，相當驚悚！

▲雲林台大醫院女看護剛下班，慘遭BMW甩尾撞死。（圖／民眾提供，下同）

昨日雲林路三段近大學路口路段發生死亡車禍，一輛BMW自小客車17時38分不明原因造成輪胎打滑轉了90度高速飄移，以副駕駛座車門撞擊同方向行駛中的64歲黃姓女騎士，猛烈撞擊造成機車騎士人車瞬間噴飛，機車直接包住電線桿卡死、前輪引擎分離噴出，黃姓女騎士遭空拋數公尺，重摔趴臥路中造成大腿骨折、傷勢嚴重不治身亡。

據了解，黃姓女騎士是名看護，於台大雲林分院照顧患者，剛下班準備回斗南住宅，沒想到才騎了700公尺即遭無妄之災不幸殞命；林姓25歲駕駛為運輸業，當時亦下班返家途中。警方表示雙方無酒駕情形，詳細肇事原因尚待釐清。

▲斗六雲林路一輛BMW自小客，雨中行駛打滑波及一輛機車，造成女騎士傷重不治，機車解體卡進電線桿。（圖／記者蔡佩旻翻攝）