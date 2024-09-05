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雲林吊車事故奪3命！資深鐵工到職2個月慘死　妻悲泣：不敢告訴兒

▲雲林飼料廠吊車工安釀3死1傷，陳姓死者妻子及家屬悲痛守靈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林飼料廠吊車工安釀3死1傷，陳姓死者妻子及家屬悲痛守靈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾再興飼料廠昨日修繕倉儲屋頂時，發生工安致死意外，4名工人搭乘限搭兩人的吊籃時，在6米半空突然因吊車吊臂斷裂，連同吊籃重摔墜地，釀成3死1傷。雲林地檢署檢察官今（5）日上午前往斗六文殊寺相驗，61歲陳姓資深鐵工住在斗六，妻子及家屬悲痛在靈堂前誦經。另一名住高雄的57歲柯男，相驗後也由家人移靈回高雄。

陳男妻子表示，昨天大約是下午4點左右接到發生意外消息，先生從事營建相關工作已有數十年經驗，在這家公司僅2個多月，沒想到會發生意外，陳妻平時在雲林基督教醫院擔任看護，事情發生後，擔心已成年的兒子情緒起伏太大，到現在還不敢告訴他。

▲雲林飼料廠吊車工安釀3死1傷，陳姓死者妻子及家屬悲痛守靈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林飼料廠吊車工安釀3死1傷，陳姓死者妻子及家屬悲痛守靈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

事發後，職安署中區職業安全衛生中心立即前往調查，主任李文進表示，初步調查發現4名工人沒戴安全帽、也沒綁安全帶，已違反職業安全衛生法規定，且一般吊車吊籃限重約可站2人，但事發時吊籃內有4人，將對鋼鐵公司、起重機工程行各開罰30萬元並勒令停工，詳細吊臂斷裂原因將進一步調查。

▲▼雲林吊車高空作業操作不慎，4名工人墜落無生命跡象。（圖／民眾提供）

►聽Podcast #我在案發現場

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