高雄街頭追逐！休旅車「自撞貨車」又撞路樹　5人被帶回

▲高雄發生債務糾紛街頭追逐案。（圖／記者吳奕靖翻攝）



記者吳奕靖、柯振中／高雄報導

高雄市左營區21日晚間發生疑似債務糾紛引發的街頭追逐擦撞事件，警方啟動快打部隊迅速處置，查獲刀械及毒品，涉案5人全數到案，車內查出瓦斯槍、K他命及開山刀等物，所幸無人傷亡，詳細案情仍待進一步釐清。

債務糾紛引發追逐

高雄市政府警察局左營分局指出，115年1月21日20時46分接獲報案，指左營區緯六路發生糾紛事件，警方隨即派遣快打部隊趕赴現場處理。到場後發現一輛白色自小客車已駛離現場，警方立即尾隨查處。

▼高雄發生債務糾紛街頭追逐案。（圖／記者吳奕靖翻攝）



白車自撞 警方控制4人

警方指出，白色自小客車行駛至緯九路時，不明原因先擦撞路旁自小貨車，隨後再自撞路樹。警方以優勢警力控制車上4人，分別為駕駛劉男及乘客吳男、吳女、徐男，年齡均約20歲，並實施人車分離檢查。

車內查獲毒品刀械

警方在白車內查扣瓦斯槍1支、K他命1小包及現金9萬7,700元。經初步調查，白車疑因債務糾紛談判未果，遭另一輛黑色自小客車擦撞後，引發追逐事件。

▲▼高雄發生債務糾紛街頭追逐案。（圖／記者吳奕靖翻攝）



黑車攔停 5人到案

警方隨後於緯六路與海富路口攔查黑色自小客車，當場查獲20歲熊姓駕駛，並在車內起出開山刀1把。全案雙方共計5人均查獲到案，現場違禁物品已依法查扣，並完成事故測繪與相關蒐證。

警方依法偵辦

左營分局表示，詳細交通事故肇因將送交通警察大隊分析研判，全案後續將依違反公共危險、毒品危害防制條例等罪嫌偵辦。警方也呼籲，民眾如有金錢或債務糾紛，應循合法管道理性處理，切勿以暴力方式解決，警方對任何危害公共安全行為，均將依法嚴正查處。