台東醫療科技進入AI時代　馬偕引進最新達文西機械手臂

▲台東馬偕醫院院長王功亮為台東癌婦實施達文西手術。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

醫療科技日新月異，迎接AI時代的來臨，新時代達文西機械手臂手術系統，讓醫師透過精密機器手臂及3D攝影內視鏡，來進行複雜且精細的手術，目前已成為醫療的新風潮。台東馬偕於今早舉行了達文西機械手臂手術系統的啟用儀式，會中並介紹堅強的達文西手術團隊，為台東醫療象徵著台東醫療進入AI新時代。

台東馬偕醫院王功亮院長身為國際級達文西的專家，也是台北馬偕達文西團隊的開創者，王功亮表示，來到台東五年，一直思索如何給台東民眾更好醫療新選擇，就提出要在台東設達文西手術系統的計畫，得到總院及董事會大力的支持。而馬偕胡志彊董事長則以台東有了普悠瑪火車後，提供台東便捷的交通；而達文西的設立讓台東醫療往前躍進。

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▲王功亮院長、胡志彊董事長、朱建銘理事長共同出席啓用儀式，開啟台東醫療新紀元。

導入最新達文西機械手臂系統，讓台東鄉親當有癌症或其他適應症需手術時，可以與北部西部一樣享有一個更好的醫療選擇，不需要到外地奔波是台東馬偕精密手術技術的提升。

配合達文西手術系統啟用，台東馬偕門口會場也擺放模擬真實達文西的手術形式的體驗車。

▲王功亮院長介紹達文西機械手臂。

王功亮院長表示：達文西手術為民眾提供傷口小、恢復快的手術新選擇；對於手術醫師而言，達文西突破以往2D影像的微創形式，而提供3D影像及360度旋轉的手腕操作，影像更真實手術更靈活，對醫師或對病人而言都有革命性的意義。

在二十一世紀的今日，達文西手術系統已被全球外科界廣泛接受並受到肯定，目前全球已有4000多台而台灣也有40幾台。每年愈來愈多的手術，運用在一般外科、婦產科、心臟外科、泌尿外科、大腸直腸外科及耳鼻喉科等。

▲達文西手術體驗車讓民眾體驗模擬真實達文西的手術形式。

台東馬偕醫院醫療團隊為因應達文西手術，已陸續派遣團隊醫師至日本、韓國進行訓練，目前手術室團隊包括護理跟刀及麻醉師皆已訓練齊備，婦科的部分已隨時可提供服務；而各科醫師也將陸續受訓後展開服務。

為讓台東醫界及民眾體驗此項高科技醫療儀器，達文西手術體驗車於啟用後將連續三日開放民眾參加達文西闖關活動，體驗車模擬真實達文西的手術形式，亦有三項設備:控制台、影像台車、手術台車。台東馬偕為鼓勵民眾進一步認識達文西手術系統，提供每日前30名闖關民眾，贈送點心及禮物，歡迎民眾把握機會。