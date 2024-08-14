慈濟醫院祈福會結合診區落成　蔬食供齋傳遞健康理念

▲斗六慈濟醫院七月吉祥祈福會由靜思精舍常住師父帶領大眾一起禮敬諸佛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

農曆七月是佛教的吉祥月，斗六慈濟醫院舉辦祈福會，院長簡瑞騰帶領同仁和志工們，在靜思精舍師父帶領下，人人一起誠心祈求人心淨化、社會祥和、天下無災無難。除了院內同仁及慈濟社區志工外，更邀請在地鄉親及衛生局長曾春美等等人共襄盛舉，同時準備美味蔬食餐點，讓鄉親品嚐了解蔬食的美味健康。

簡長瑞騰院指出，此次吉祥祈福會場地原本是佛堂，但因為醫院的醫療空間不足，從一年前開始籌備改建為診間，甫改建完成，因此這次也是另一種形式的診間落成典禮。新診區預計今年9月啟用，將增加11個診間及多間衛教室，以前的佛堂，是志工師兄姊共修的地方，以後會變成救苦救難治病的門診空間，也是另一種普度眾生。

七月是吉祥月，醫療人員每天在醫院裡面所做的，也是在發揮良能，造福患者，普度眾生。感謝大家來祝福，斗六慈濟醫院第一次在這裡舉辦七月吉祥祈福會，是殊勝的因緣，活動前的供齋是響應上人茹素、救生、護生的觀念，也是五樓門診區啟用前的好吉兆。

雲林縣衛生局長曾春美也虔誠祈禱，她表示，很高興得知斗六慈濟醫院要擴大服務雲林甚至外縣市鄉親，感謝斗六慈濟醫院一直默默照顧雲林鄉親，救苦救難，除了在醫院以外，更到社區進行社區醫療，不只醫病也醫心，從心靈撫慰鄉親。未來將向師兄師姊學習以人為本的精神，繼續與師兄姊合作，提供鄉親更完整的照顧。

▲祈福會開始前先將志工們用心準備的蔬食餐點在佛堂誠心供齋。（圖／記者蔡佩旻翻攝）