看守所合作社食物　Toyz曾曝「最常買4樣」配白粥超讚！推3道會客菜

▲Toyz講述會客菜規定。（圖／翻攝自Toyz YT）



記者施怡妏／綜合報導

前台北市長柯文哲被控於京華城案涉嫌圖利、收賄等罪，北院昨（5）日再度召開羈押庭，裁定柯文哲羈押禁見，不少人好奇看守所的食物如何，網紅Toyz（劉偉健）曾因販毒在台中看守所被羈押，拍攝一系列「監獄公道伯」影片，介紹看守所的三餐、會客菜以及合作社的食品，最常買的4樣物品，大讚「超好吃」。

Toyz曾在直播中分享看守所的生活，每天都過得很規律，每天早上6點起床點名，除了睡覺時間外，其他時間都不能躺著，而看守所的食物為了健康考量，味道都比較淡，白飯也常常黏在一起，什麼有味道就吃什麼。

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至於會客菜，Toyz提到，「被告最害怕收到香腸、雞、鴨的料理，因為組在一起諧音是延長羈押」，不推薦買炸物，因為送進去後就冷掉了，「番茄炒蛋、梅菜扣肉、筍絲都很棒」，建議不要買味道太重的食物，「因為裡面東西非常清淡，反差太大會受不了。」他也坦言，其實不在乎會客菜到底好不好吃，「因為這個會客菜代表著，外面還有人在關心你。」

至於看守所合作社的食品，Toyz稱讚豬肉乾味道不錯，「就跟寶一樣」，但由於價格較高，因此不常買。另外，罐頭類食品由於含有鐵，看守所擔心會被拿來打人或製造武器，因此如果要購買，需要與看守所人員配合，這讓他感到「很麻煩」，所以很少購買。

Toyz提到，很常買「豬肉鬆」，因為早上很常會吃白粥，就可以拿來配，也很常買「五星上醬」；最常買的泡麵則是「維力一度贊」，大讚超好吃，即便出來了也會吃。「赤坂濃湯」則會買來泡在白粥裡，整碗粥瞬間又香又濃，「白粥都不白粥了。」

Toyz還提到，監獄內有一種自創的「稀有菜色」，名為「蹦粥」，將泡麵捏碎後，把調味料和碎麵加入白粥，「有經濟能力的人可以捏2包，沒有經濟能力的人捏1包，我都捏3包」。另外他也推薦，統一科學麵加肉鬆，「那一定是有經濟能力的人才可以這樣吃，非常好吃，這個我認證好吃。」