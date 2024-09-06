難得賭贏！王世堅高興不起來　「柯文哲的腐化是社會大損失」

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

北院昨（6日）針對京華城案二次召開羈押庭，民眾黨主席柯文哲遭收押禁見。與柯文哲攻防多年，且終於「賭贏」的綠委王世堅今受訪時坦言心情沉重，王表示，昨天收到好幾百通民眾的簡訊跟手機，恭喜他不用跳，但高興不起來，柯文哲這樣腐化掉是社會大損失，畢竟他是醫界跟國家菁英。他在政治上掀起一股白色力量旋風，也給社會跟青年朋友帶來清新力量跟期望，這本來是好事，但柯文哲起了歹念，利用民主社會欺騙、貪瀆，真的不勝唏噓。

對於政治環境，王世堅直言，健全的民主社會除了兩大黨外，也應該有第三勢力，即便美英日歐這些先進民主國家都是如此，除了主要政黨外小黨林立，且都有不同主張提供給社會省思、改進，這本來是一件好事，沒想到他不到十年就整個腐化，實在不勝唏噓。

王世堅指出，自己在議會還監督的到他時，說實在非常盡力，柯文哲嘴巴還沒開，自己就看到他的喉嚨，能夠預先一步揣測到他心裡想什麼、後續怎麼做，自己也多次提出警語，還送他一本書「不要急著吃棉花糖」，也是告誡他要先把市政做好、這是當務之急。不要只想穩固個人政治資源，破壞掉個人形象還是其次，但心力放在組黨時，對重大市政輕忽、甚至起歹念。

王世堅表示，京華城包含另外四大案，就是柯文哲起了歹念，這就是自己當時所提出。王世堅表示，自己就這個優點：有識人跟判斷的能力，被他罵得越罵越紅，馬英九被他一路罵到當總統、罵不到了就退步，這次柯文哲也是，我才離開議會，他就馬上涉入、跟財團高歌，真的不勝唏噓。

王世堅還是呼籲，希望青年朋友要勇敢站起來，重建對政治的信心跟期望，民主社會就是要靠各種不同聲音集思廣益、充分討論、形成共識、貢獻國家，但利用民主社會欺騙、貪瀆，一定逃不過司法追訴，法網恢恢，柯文哲157的智商還是逃不過。希望柯文哲茶餘飯後好好省思，出來向社會大眾道歉，柯文哲欠小草跟台灣社會一個道歉。