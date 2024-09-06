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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

挺柯訴求全國開講8日登場　黃國昌：今辦柯文哲明換誰？

▲▼民眾黨中央召開緊急擴大會議 會後記者會 高喊 集結 為台灣的司法正義站出來 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨中央召開緊急擴大會議 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城弊案，5日遭北院裁定羈押禁見。民眾黨6日召開中央緊急應變小組擴大會議，宣布將號召支持者啟動全國開講、抗議司法濫權，首場就訂在周日（8日）；立委黃國昌說，全國開講的目的是要和社會對話，「讓大家意識到，今天辦柯文哲，明天會換誰？這攸關不只是柯主席個人，更關乎台灣的司法正義是否能夠維繫」。

黃國昌說，昨天北院的裁定不僅僅是民眾黨看了非常驚訝，非常多台灣人看了也無法理解，為什麼基於相同的事證，前一個法官無保請回，這個法官卻決定羈押禁見？整個事情發展至今，強烈質疑這已經是做好結論，「先射箭再畫靶，就是要把柯主席的肉體拘禁起來」。

黃國昌強調，在這一連串的行動開始時，柯文哲主席已經了然於胸，「因此對於所有狀況，柯主席早就做好心理準備」。黃說，正是因為這樣，柯主席擔心支持者會擔心他，但他希望大家能好好生活、正常工作，照顧好自己，因為這是一場馬拉松、不是100公尺短跑。

至於號召支持者全國開講，會不會牴觸柯主席要大家好好生活上班的呼籲？黃國昌表示，主席對大家的宣示非常清楚，希望大家好好生活、好好工作、照顧好自己，要準備長期抗戰；但黃也說，與此同時，必須要能突破傳統媒體，將最真實的資訊、民眾黨捍衛司法正義的決心，傳達給每位支持者。

黃國昌指出，排定這個全黨動員全國開講的活動，目的是要和社會對話，「讓大家意識到，今天辦柯文哲，明天會換誰？這攸關不只是柯主席個人，更關乎台灣的司法正義是否能夠維繫」。

黃國昌也表示，這段期間非常多支持者有寶貴意見，中央緊急應變小組都聽到了、也能完全理解，在繼續往前邁進的工作上，對整個台灣社會的溝通對話，將最真實的訊息傳達到台灣每個角落。他說，全體黨公職會不拘形式大小，從戶外開講到客廳會、立委到村里長，會在全國依序展開。

至於柯文哲遭羈押後，民眾黨全黨挺一人的方向是否面臨挑戰？黃國昌說，柯主席目前正用他自己的肉身，接受國家機器對他自由的禁錮，但是民眾黨全黨上下捍衛的不只是柯主席的清白，更要捍衛的是全台灣人民理論上本應共享的司法正義。

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