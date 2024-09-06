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涉犯圖利！柯文哲非第一人　黃暐瀚：「明知違法」並使人得利就成立

▲媒體人黃暐瀚說明「圖利罪」成立的要件。（圖／翻攝自Facebook／黃暐瀚）

▲媒體人黃暐瀚說明「圖利罪」成立的要件。（圖／翻攝自Facebook／黃暐瀚）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉嫌在京華城案中，圖利威京集團逾200億元，昨遭北院裁定羈押禁見。對此，媒體人黃暐瀚今（6日）表示，2016年「台北市廉政會」就曾為大巨蛋案，以「圖利罪」移送前北市財政局長李述德，黃暐瀚說，此罪只要「明知違背法律」使人得利，就涉犯了。

黃暐瀚提到，民眾黨主席柯文哲遭到收押，支持者會激憤，不難想像，但，支持者卻不看裁定書，不問理由事證，不斷糾結在「沒有找到金流，憑什麼抓？」。

針對此況，黃暐瀚指出，2016年「台北市廉政會」針對大巨蛋案，移送李述德跟馬英九的時候，就是以『涉嫌圖利』去移送的，不是收賄，也沒有找到金流」，他認為，網友可能不清楚，但前市長柯文哲一定明白這段歷史。

此外，黃暐瀚表示，這段時間以來，包括他的《暐瀚撞新聞》以及各大媒體，早就反覆論述過多次，《貪污治罪條例》分「收賄」（七年或十年以上）跟「圖利」（五年以上）兩種不同的罪行，李述德則因後者，在一審被判9年。

黃暐瀚進一步說明，簡而言之，「圖利」不用金流，不用收賄，不用找到現金，光是「明知違背法律」使人得利，就是涉犯「圖利罪」了。

另外，「給京華城20%容積獎勵」這件事，黃暐瀚點出，1日裁定柯文哲「無保請回」的朱家毅法官，早已在裁定理由的第三點中表明「客觀上確有違法」，與二次羈押庭的呂政燁法官見解也是一樣。

黃暐瀚直指，所以，柯文哲是在「幕僚提醒、明知違法、可能滅證、金流未明」的情況下，被裁定收押。

黃暐瀚強調，未來柯文哲的律師還可提抗告，待北檢偵查結束，正式起訴之後，柯文哲就有機會解除羈押，先行回家。最後，黃暐瀚引柯文哲的話呼籲柯粉，心存善念、盡力而為；面對問題，才能解決問題。

▼媒體人黃暐瀚點出，北院裁定羈押柯文哲的理由。（圖／翻攝自Facebook／黃暐瀚）

▲媒體人黃暐瀚點出，北院裁定羈押柯文哲的理由。（圖／翻攝自Facebook／黃暐瀚）

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