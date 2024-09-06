聲援柯文哲！民眾黨台中黨部臉書喊「出兵集結」　遭質疑後秒改

▲民眾黨台中市黨部發出「出兵令」遭網友及網紅四叉貓截圖，後改成「集結」，去電詢問執行長許書豪，許書豪竟回嗆媒體。（圖／翻攝民眾黨台中市黨部臉書）



記者游瓊華／台中報導

民眾黨主席柯文哲遭涉嫌京華城容積率弊案，5日下午北院重開羈押庭，柯文哲遭收押禁見後，民眾黨台中市黨部今天上午11時許，在臉書上貼出「出兵集結」，號召柯粉北上聲援柯文哲主席集結，畫面貼出後引起輿論譁然，包括網紅四叉貓以及眾多網友截圖。約莫20分鐘後PO又將「出兵集結」改成「集結」。

對此，台中市黨部執行長許書豪證實要北上聲援柯文哲，但被問到為何用「出兵集結」，是否覺得不妥所以改圖，許書豪不客氣嗆「就是集結，什麼圖你去問四叉貓啊！」隨即以插播很多不想再多說為由掛掉電話。

▲民眾黨台中市黨部臉書昨日才在臉書寫「請大家好好照顧自己，認真工作，認真工作」，但今天卻態度180度改變，發出動員令，讓柯粉錯亂。（圖／翻攝民眾黨台中市黨部臉書）



民眾黨台中市黨部臉書今天寫下「重要訊息通知！台中市黨部發出北上聲援柯文哲主席集結立法院群賢樓！」，集合地點包括位在南屯區的台中市黨部以及大里的19甲健康公園。另外台中市黨部還號召，「台中各區小草可以自行集合40位支持者，可以指定在合法上下車的位置指定上車。參與北上每位需匯款$500保證金，並於當天搭車時返還。自行召集40位民眾的，請直接對接執行長」。

▲台中市黨部號召小草集結，但要繳交押金500元，被網紅四叉貓嘲諷「人設都不要了是不是」。（圖／翻攝民眾黨台中市黨部臉書）

網紅四叉貓嘲諷，小草們最愛說不是搭遊覽車來支持的，現在直接提供免費的遊覽車叫大家北上，還要先匯款500元押金，上車退錢，避免報名後不參加，根本整個完全不演了，質疑「人設都不要了是不是，不知道現場會不會發雙主菜便當」，還補槍「伙食吃太差可能會揪不到人喔。」

對於為何一開始使用「出兵集結」圖片，後改成「集結」二字，執行長許書豪先說，因為本來中央黨部沒有統一圖片，後才改用中央黨部製作的圖片，但也不願承認有使用「出兵集結」四字，還嗆記者「什麼圖你去問四叉貓啊！」。