颱風外圍水氣擴散「午後轟大雷雨」　可能有熱帶擾動亂中秋

▲颱風外圍水氣擴散，午後西部容易有雷雨。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

摩羯強風預計今明(6日~7日)兩天侵襲海南島、廣東沿岸和越南北部，外圍水氣擴散影響台灣天氣，今白天高溫炎熱，午後要留意大雷雨。氣象專家吳聖宇表示，關島以西、琉球東南方海域可能有另一個熱帶擾動發展，有機會靠近台灣東方，下個周末到中秋節前後天氣變數大。

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，位於南海的摩羯颱風昨天增強至強烈颱風，持續往海南島方向移動，預估今明兩天就會陸續侵襲海南島、廣東西部沿岸、廣西沿海以及越南北部等地，由於這個颱風的強度相當強，預期會帶來相當劇烈的風雨。

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吳聖宇指出，摩羯颱風寬廣外圍環流影響港澳等地，雖沒有直接侵襲，但仍會造成較大風雨，整個摩羯颱風對於華南西部的風雨影響可能要等到周日才會逐漸減小，前往當地要特別注意。

▲雙颱「摩羯」、「麗琵」對台灣無直接影響。 （圖／氣象署提供）

台灣附近也受到摩羯颱風外圍擴散水氣影響，吳聖宇說明，今天水氣比昨天略多，除迎風面花東、恆春半島持續有短暫陣雨外，西半部午後容易有熱對流雷雨，且有局部大雷雨機會，有些地方降雨甚至會持續到夜間。溫度持續偏高，各地高溫普遍可達34到36度，西北部、大台北有37到38度高溫機會。

明後天周末雖摩羯颱風已遠離，不過吳聖宇表示，台灣附近水氣仍多，加上台灣東方海面逐漸有大範圍低壓區建立，且往台灣方向延伸靠近，整體大氣並不穩定，包括花東、恆春半島以及高屏等地容易有海面移入的雲層帶來短暫陣雨，白天配合熱力作用，陸地上熱對流的發展也會比較旺盛，出現局部大雷雨機率高。溫度方面，各地高溫可到34到36度，局部有超過36度以上高溫機會。

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

吳聖宇指出，下周一到下周三台灣以東低壓區逐漸接近，通過台灣附近後續向西移動，預報普遍不看好，大多認為會是一個不成形、強度較弱的低氣壓系統，但是低氣壓通過還是會帶來不穩定天氣，下周前半台灣各地天氣差，降雨機率高，白天配合熱力作用，可能有局部大雷雨。下周四、五隨低氣壓遠離，太平洋高壓外圍區域到台灣附近，天氣狀態可望稍穩定些，但仍有機會出現午後雷雨。

不過吳聖宇表示，後續預報資料顯示在關島以西、琉球東南方海域可能有另一個熱帶擾動逐漸發展，未來有機會逐漸靠近台灣東方海域一帶，下周末(14日~15日)甚至一直到中秋前後(16日~17日)天氣變數很大，這個擾動發展以及是不是會明顯影響台灣有待觀察，下周再來預估會比較明確。