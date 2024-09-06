　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

颱風外圍水氣擴散「午後轟大雷雨」　可能有熱帶擾動亂中秋

▲▼大雷雨 午後雷雨 天氣 路上行人。（圖／記者屠惠剛攝）

▲颱風外圍水氣擴散，午後西部容易有雷雨。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

摩羯強風預計今明(6日~7日)兩天侵襲海南島、廣東沿岸和越南北部，外圍水氣擴散影響台灣天氣，今白天高溫炎熱，午後要留意大雷雨。氣象專家吳聖宇表示，關島以西、琉球東南方海域可能有另一個熱帶擾動發展，有機會靠近台灣東方，下個周末到中秋節前後天氣變數大。

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，位於南海的摩羯颱風昨天增強至強烈颱風，持續往海南島方向移動，預估今明兩天就會陸續侵襲海南島、廣東西部沿岸、廣西沿海以及越南北部等地，由於這個颱風的強度相當強，預期會帶來相當劇烈的風雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳聖宇指出，摩羯颱風寬廣外圍環流影響港澳等地，雖沒有直接侵襲，但仍會造成較大風雨，整個摩羯颱風對於華南西部的風雨影響可能要等到周日才會逐漸減小，前往當地要特別注意。

▲▼雙颱「摩羯」、「麗琵」對台灣無直接影響。 （圖／氣象署提供）

▲雙颱「摩羯」、「麗琵」對台灣無直接影響。 （圖／氣象署提供）

台灣附近也受到摩羯颱風外圍擴散水氣影響，吳聖宇說明，今天水氣比昨天略多，除迎風面花東、恆春半島持續有短暫陣雨外，西半部午後容易有熱對流雷雨，且有局部大雷雨機會，有些地方降雨甚至會持續到夜間。溫度持續偏高，各地高溫普遍可達34到36度，西北部、大台北有37到38度高溫機會。

明後天周末雖摩羯颱風已遠離，不過吳聖宇表示，台灣附近水氣仍多，加上台灣東方海面逐漸有大範圍低壓區建立，且往台灣方向延伸靠近，整體大氣並不穩定，包括花東、恆春半島以及高屏等地容易有海面移入的雲層帶來短暫陣雨，白天配合熱力作用，陸地上熱對流的發展也會比較旺盛，出現局部大雷雨機率高。溫度方面，各地高溫可到34到36度，局部有超過36度以上高溫機會。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

吳聖宇指出，下周一到下周三台灣以東低壓區逐漸接近，通過台灣附近後續向西移動，預報普遍不看好，大多認為會是一個不成形、強度較弱的低氣壓系統，但是低氣壓通過還是會帶來不穩定天氣，下周前半台灣各地天氣差，降雨機率高，白天配合熱力作用，可能有局部大雷雨。下周四、五隨低氣壓遠離，太平洋高壓外圍區域到台灣附近，天氣狀態可望稍穩定些，但仍有機會出現午後雷雨。

不過吳聖宇表示，後續預報資料顯示在關島以西、琉球東南方海域可能有另一個熱帶擾動逐漸發展，未來有機會逐漸靠近台灣東方海域一帶，下周末(14日~15日)甚至一直到中秋前後(16日~17日)天氣變數很大，這個擾動發展以及是不是會明顯影響台灣有待觀察，下周再來預估會比較明確。

ET快訊
沈慶京送醫畫面曝！全身不斷抽搐　民眾目擊：看起來很危險
「貝碧佳」颱風可能生成！　專家：下周一、二有機會
地院書記官兼當「AV男優」！　涉勾結詐團遭聲押
曾國城夜市被轟插隊「隔2月節目播出打臉了」
北韓16歲少女遭上銬處刑！　審判影片曝光
柯文哲羈押提抗告？　律師今律見反問：他們可以進來嗎

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「貝碧佳」颱風可能生成　專家：下周一、二有機會

颱風外圍水氣擴散「午後轟大雷雨」　可能有熱帶擾動亂中秋

公司聚餐！主管突喊「妳沒資格坐我旁邊」　網神回12字萬人讚爆

颱風王「摩羯」影響台灣！　2地有雨1區熱飆38℃

「日本平價小吃」夜市一份賣300　他傻眼：成本有20嗎

柯文哲被羈押！出演音樂劇《倒垃圾》泡湯　劇團急發聲明開放退票

摩羯打亂交通「長榮明天澳門班機全取消」　國籍航班異動一次看

柯文哲遭羈押禁見！法官一句「迥然若揭」讓網滿頭問號：這啥

被說英文不順！張國煒昔自曝「英文20分」　遭師嗆：想留學門都沒有

中秋節吃柚子要小心！醫師警告「這類人」別吃：嚴重恐致命

小甜甜遭影射賣友求榮刪文！　喊話愷樂：好好照顧自己

見囚車抵看守所狂喊「爽爽爽」　民眾舉牌：土城的選擇柯文哲

柯文哲18:30抵台北看守所　住3人房！已備好便當等他

土耳其航空班機遭遇亂流　「6人受傷」降落桃園機場

小行星墜落畫面曝光！　菲律賓現超震撼火球畫面

馬力歐跳三振舞：未來是啦啦隊的天下　談潛規則「我們長相.身材太遜色」XD

篠崎泫突曬凸肚照「滿滿的寶寶們」！　「趕在30歲完成」網狂問：Toyz當爸了？

曾託夢弟弟「我快回家了」　彰化10歲小姊姊遺體送回...阿祖淚崩(更)

生涯最終戰交手戴資穎　楊育綺淚灑球場無憾！

台北賽最後一舞意外止步16強　王齊麟賽後自責沒守護李洋！

「貝碧佳」颱風可能生成　專家：下周一、二有機會

颱風外圍水氣擴散「午後轟大雷雨」　可能有熱帶擾動亂中秋

公司聚餐！主管突喊「妳沒資格坐我旁邊」　網神回12字萬人讚爆

颱風王「摩羯」影響台灣！　2地有雨1區熱飆38℃

「日本平價小吃」夜市一份賣300　他傻眼：成本有20嗎

柯文哲被羈押！出演音樂劇《倒垃圾》泡湯　劇團急發聲明開放退票

摩羯打亂交通「長榮明天澳門班機全取消」　國籍航班異動一次看

柯文哲遭羈押禁見！法官一句「迥然若揭」讓網滿頭問號：這啥

被說英文不順！張國煒昔自曝「英文20分」　遭師嗆：想留學門都沒有

中秋節吃柚子要小心！醫師警告「這類人」別吃：嚴重恐致命

26歲男竊香油錢觸動警鈴　先匍匐潛行再鴨子走路仍難逃法網

沈慶京送醫畫面曝！全身抽搐虛弱坐輪椅　民眾目擊曝：看起來很危險

17歲小將陳柏諺巴黎帕運摘銀　右小腿抽筋影響發揮：下次拿金

鈴木駿輔離開猿隊　正式加盟全越運動曾許願再回中職

茶水間零食被放上網拍賣　南韓大公司警告：抓到嚴厲處分

高雄美術館特區供不應求　在地房仲：2周內就能賣出

饗食天堂高雄2家門市9月限定　松葉蟹吃到飽千元有找

長榮海運「立揆輪」船長釀禍！高雄港撞沉拖船　法院判賠4432萬

Joeman新片「犯低級失誤」！網抓包2問題…全被截圖認了：真的傳錯

強颱摩羯颱風眼結構曝　港飛行服務隊近距離「追風」蒐集數據

狗狗亂入田徑比賽！短腿全力衝刺　終點線前「反超奪冠」觀眾嗨爆

生活熱門新聞

平價小吃一份300　他傻眼：成本有20？

9月「超強運3星座」財運大爆發！

即／準備儲水！高雄9/12停水13.5hrs

曝柯文哲無保請回後有來電！跳針1句館長傻了

柯文哲遭羈押禁見！法官一句「迥然若揭」讓網問號

LINE「1功能」按了爆尷尬！全場+1：要趕快道歉

柯文哲《倒垃圾》泡湯　劇團開放退票

颱風王「摩羯」影響台灣！　2地有雨1區熱飆38℃

高材生姊妹發明「停車格輔助系統」獲國家專利　

面試空服員若說出「5字」　張國煒：直接刷掉

即／高雄國賓容積率1142%　市府宣布重新評估

雨彈越來越多「從南下到北」　新熱帶低壓生成時間曝

快訊／12號颱風「麗琵」生成！雙颱共舞　最新路徑曝

台北市發錢！嗶一下「1500元直接入帳」　本周最後期限

更多熱門

相關新聞

颱風王「摩羯」影響台灣！　2地有雨1區熱飆38℃

颱風王「摩羯」影響台灣！　2地有雨1區熱飆38℃

今年最強颱風「摩羯」，今天暴風圈將掃過海南島、廣東南部，明(7)日再侵襲廣西，皆構成嚴重威脅，對台灣無影響。第12號輕颱「麗琵」向東北進行，將變性為溫帶氣旋為短命颱。東半部及南部有局部陣雨受到「摩羯」外圍水氣影響有雨，西半部也因「摩羯」沉降作用影響，高溫飆到38度。

雨彈越來越多「從南下到北」　新熱帶低壓生成時間曝

雨彈越來越多「從南下到北」　新熱帶低壓生成時間曝

7-11日本麝香葡萄「最低下殺489元」　家樂福推頂級禮盒千元有找

7-11日本麝香葡萄「最低下殺489元」　家樂福推頂級禮盒千元有找

2024台灣文博會落幕台南三大古蹟景點人數迎新高

2024台灣文博會落幕台南三大古蹟景點人數迎新高

超強颱風摩羯來襲 香港9/6停課

超強颱風摩羯來襲 香港9/6停課

關鍵字：

氣象天氣颱風摩羯熱帶擾動大雷雨雷雨降雨天氣風險吳聖宇台灣

讀者迴響

熱門新聞

外送員被榨乾！網美真面曝光：長腿妹

陳佩琪與黃珊珊低調搭車離開住家

柯文哲「白袍變囚衣」　郝龍斌1句話引爆京華城案方向

館長直播突接「柯文哲的最後交代」神祕來電

劃一刀大腸會流出？過來人曝真相

刺青男「當街掏斧頭」尻騎士　曾自稱四海幫大哥

柯文哲羈押關鍵！　被搜索「拒開門1小時」疑刪訊息滅證

看似天真「其實超有心機」星座

快訊／林國成曝陳佩琪「一直在哭泣」

麟洋配意外淘汰　台北公開賽止步16強

王齊麟大失常　李洋：陷在負面漩渦

柯文哲羈押提抗告？　律師今律見反問：他們可以進來？

柯文哲羈押禁見　外媒反應一次看

平價小吃一份300　他傻眼：成本有20？

新莊42歲男7樓墜下　頭顱破裂亡

更多

最夯影音

更多

小甜甜遭影射賣友求榮刪文！　喊話愷樂：好好照顧自己

見囚車抵看守所狂喊「爽爽爽」　民眾舉牌：土城的選擇柯文哲

柯文哲18:30抵台北看守所　住3人房！已備好便當等他

土耳其航空班機遭遇亂流　「6人受傷」降落桃園機場

小行星墜落畫面曝光！　菲律賓現超震撼火球畫面

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面