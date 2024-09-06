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午後雷雨襲2地　下周低壓帶通過「雨區再擴大」

▲▼大雷雨 午後雷雨 天氣 路上行人。（圖／記者屠惠剛攝）

▲颱風外圍環流影響，午後防雷雨。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

受「摩羯」強颱外圍環流影響，今明(6日~7日)水氣偏多，南部和東南部整天有不定時降雨，午後中南部和各山區也有降雨，下周受低壓帶影響，降雨區將擴大。

中央氣象署預報員趙竑表示，今年第11號颱風「摩羯」距離台灣遙遠，往西朝海南島前進，結構扎實屬強颱，對台灣沒有影響，不過民眾前往海南島、中南半島要留意，雖摩羯颱風慢慢往西移動，不過台灣附近受颱風外圍環流影響，環境偏南風到東南風，這幾天水氣偏多，台灣位低壓帶內，後期天氣不穩定。

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此外，另一個「麗琵」颱風位日本東方海面往北移動，對台灣影響更小，不會有直接影響。

▲▼颱風。（圖／氣象署）

▲摩羯颱風（左）以及麗琵颱風最新位置。（圖／氣象署提供）

未來降雨趨勢，趙竑說明，今明兩天以午後降雨為主，不過範圍有落差，因南邊水氣多，南部、東南部整天有不定時短暫陣雨，今天午後雷雨以中南部為主，其他山區雖有午後降雨，大雨集中在中南部，明天水氣更多，午後降雨區域廣闊，中南部有局部大雨，北部山區也要留意局部性大雨，甚至可能擴及近山區平地。

趙竑指出，周日過後日本南方海面有低壓逐漸生成，低壓預估到下周一、下周二會慢慢接近影響台灣，天氣變得相當不穩定，其中周日因低壓帶靠近，水氣、雲量變多，以午後降雨為主，下周一、下周二低壓帶影響通過，環境偏東北風，北部、東北部降雨明顯，雨區廣泛，花東有局部短暫陣雨，中南部以午後雷陣雨為主，但仍要視低壓帶移動位置而定，降雨區域仍有變動性。

下周三、下周四低壓通過，趙竑說明，台灣處低壓帶範圍，環境偏東風，東部將有降雨，西部以午後降雨為主。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

高溫部分，趙竑指出，今天各地普遍有33到35度高溫，新竹以北、彰化、南部地區有局部36度高溫，桃園以北有37度極端高溫；周六高溫下降1度，各地有33到35度高溫，極端高溫有機會下降，大台北、中南部近山區、花東縱谷有局部36度高溫。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲氣象署高溫提醒。（圖／氣象署提供）

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