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大陸 大陸焦點 特派現場

強颱摩羯颱風眼結構曝　港飛行服務隊近距離「追風」蒐集數據

▲香港政府飛行服務隊飛往強颱摩羯附近蒐集數據。（圖／香港01）

▲香港政府飛行服務隊飛往強颱摩羯附近蒐集數據。（圖／香港01，下同）

文／香港01

超強颱風「摩羯」襲港，政府飛行服務隊在4日及5日前往颱風眼收集數據，《香港01》取得「摩羯」的結構相片，揭開神秘面紗。

▲香港政府飛行服務隊飛往強颱摩羯附近蒐集數據。（圖／香港01）

政府飛行服務隊派出挑戰者605定翼機靠近「摩羯」，兩次行動中，共派出四名機師及兩名空勤主任，按照天文台提供資料，於香港東南面200海浬，約400公里，在高空投放下投式探空儀，視乎颱風路線，預計今（6）日可能會再出動執行任務。

香港天文台在Facebook專頁指，5日再同政府飛行服務隊合作，在「摩羯」 上空投下下投式探空儀，正午時分，摩羯中心附近錄得超過每小時160公里近地面風速，相關數據有助分析摩羯風力結構、強度、位置等。

▲香港政府飛行服務隊飛往強颱摩羯附近蒐集數據。（圖／香港01）

翻查資料，天文台與政府飛行服務隊自2011年起合作追風，由定翼機載着科學主任直闖移到南中國海北部的熱帶氣旋，收集數據分析。至2016年，飛行服務隊新定翼機投入服務，除原機設置的高頻氣象探測器外，亦添置一套下投式探空系統，可收集大氣中不同高度的第一手氣象資料，補充傳統海面氣象觀測的不足，有助天文台分析熱帶氣旋的強度和三維結構。

下投式探空技術利用飛機從高空投放下投式探空儀，其內置的氣象探測器和全球衞星定位系統，會在下降過程中記錄不同位置的風向、風速、溫度、氣壓和濕度等氣象數據，並透過無線電發射裝置傳送至飛機。探空儀收集熱帶氣旋附近不同高度的氣象資料，特別是接近海平面的風向、風速和氣壓數據，有助天文台測定風暴位置和強度。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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