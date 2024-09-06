摩羯最大風速已達「68公尺／秒」　陸預警：將以17級或以上強度登陸

▲「風王」摩羯登陸地點南修至海南文昌到廣東雷州半島一帶。（圖／翻攝央廣網）

記者魏有德／綜合報導

根據大陸中央氣象台預報，「超級強颱」摩羯中心位置向南有偏，最大可能登陸地點南移到「海南文昌到廣東雷州半島沿海」一帶，最新預測的登陸時間也提前到今（6）日下午至傍晚。最新數據顯示，“摩羯”依然維持在超強颱風級，最大風力17級以上，68公尺/秒（約245公里/小時），七級暴風圈半徑300至350公里，十級半徑120公里，十二級半徑60公里。

▲摩羯颱風眼清楚明顯，結構完整。（圖／翻攝中國天氣）

《魯中晨報》報導，據中國天氣消息：又再加強！目前超強颱風“摩羯”中心附近最大風力已經達到驚人的68米（公尺）／秒。從衛星雲圖上看到其眼區渾圓，是十分標準的超強颱風模樣。

為應對今（2024）年首個超級強颱，廣東已封閉6條高速公路路段，同時，在水路運輸及港口方面，湛江、茂名、陽江、江門市轄區內航線全部停航，瓊州海峽航線、海島游水路客運航線、珠江游航線、港澳航線、川島航線全部停航，滯留徐聞路面的冷鏈物流車、商品車已引導疏散。

大陸南方電網4緊急調派首批600餘名電力搶險人員進駐海南，部署在首當其衝的文昌、海口等地，現階段，南方電網在海南已組建應急隊伍157支共計4799人調配102輛應急電源車、266台發電機及77台高空作業車，因應「風王」摩羯可能帶來的災害影響。