　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

帶200年名琴登機遭拒　正妹小提琴家還原過程：被公開羞辱

阿布拉米是古典音樂新星，活躍於抖音、IG平台，在網路上擁有高人氣。（翻攝Esther Abrami IG）

▲阿布拉米是古典音樂新星，活躍於抖音、IG平台，在網路上擁有高人氣。（翻攝Esther Abrami IG）

圖文／鏡週刊

27歲法國網紅小提琴家埃絲特阿布拉米（Esther Abrami）是古典音樂界新星，在網路上擁有高人氣。近日她帶著擁有200年歷史的小提琴，欲飛往德國柏林進行錄音工作，怎料卻遭瑞安航空（Ryanair）拒絕登機，她在IG發表長文，痛訴：「第一次遭遇如此無禮和公開的羞辱」，航空公司的態度讓她失望又憤怒。

阿布拉米是Sony Music簽約的小提琴家，4日她在擁有33.7萬人追蹤的IG發文，表示當天她從法國馬賽出發，要到柏林錄製自己的第3張專輯，卻被瑞安航空拒絕登機，只因為她帶了自己有200年歷史的小提琴。她憤怒說：「這是我第一次經歷如此無禮且公開的羞辱。」

阿布拉米表示，她在登機前被攔下，瑞安航空員工告訴她不可以把小提琴帶上飛機，阿布拉米回應，只要能帶小提琴登機，她願意支付任何費用，但遭到拒絕，她甚至想要購買一個額外的座位，但瑞安員工以航班已關閉、無法再購買額外座位為由拒絕，儘管該航班並未滿座。瑞安員工告訴她，她唯一能做的，就是將小提琴和其它行李一起托運，「或乾脆留在機場」，讓她聽了相當傻眼。

美女小提琴家帶200年名琴登機遭拒！　悲訴過程：被公開羞辱

▲阿布拉米是Sony Music簽約的小提琴家，已發行過2張個人專輯。（翻攝Esther Abrami IG）

阿布拉米隨即向瑞安員工解釋，小提琴很昂貴而且脆弱，表示自己當天要錄專輯，她過去搭過無數次瑞安的航班，卻從未遇過這種情況。她甚至提出請求，願意把小提琴用布包著、拿在手上全程攜帶，讓他們把琴盒放在貨艙裡。但事情還沒結束，阿布拉米寫道：「他們強迫我在地上打開琴盒，把小提琴放在測量手提行李的地方。他們對手提行李的要求是長度55公分，而我的小提琴長56公分，雖然只超過1公分，但可以對角放進去。即便如此，他們還是拒絕了。」

幸運的是，阿布拉米最後一刻訂到另一家航空公司、同一天出發的航班，不過被拒絕登機的遭遇仍讓她感到失望，她說：「並不是每位音樂家都有這樣的機會。錯過航班往往意味著失去一個重要的工作機會，無論是演出、錄音會，還是重要會議。在這個每個機會都至關重要的行業中，這樣的事件會引發連鎖反應，影響聲譽和未來的發展前景。這是完全無法接受的。」希望業界對音樂家攜帶樂器的需求能有更多彈性。

根據英國古典音樂廣播電台《Classic FM》報導，阿布拉米的貼文在網路上引起迴響，至今超過2.3萬人按讚，超過1,000則留言，許多音樂家和粉絲都分享了類似經歷，攜帶樂器登機在音樂圈顯然是常見且痛苦的問題。阿布拉米向《Classic FM》表示，看到那麼多人分享相同經歷，讓她感到震驚，她希望航空公司和相關部門能認真對待音樂家的需求，並對政策進行相應調整。


更多鏡週刊報導
賈永婕收郭台銘花禮喊「現在我是賈董」　邀曾馨瑩：來血拼喔
郭台銘全家遊歐洲「3天換1城市」　曾馨瑩PO天倫照：其實頗累
【巴黎帕運】烏龍裁判少記1分！陳柏諺靠實力照贏前金牌　桌球隊全員有牌

ET快訊
快訊／柯文哲18:30抵達台北看守所
快訊／柯文哲遭收押！台北看守所外逾50人聚集
快訊／柯文哲遭羈押禁見　國民黨這樣說
柯文哲遭收押！今晚住3人房有室友　看守所已備好便當
快訊／柯文哲羈押禁見　土城看所外警力增至170人
快訊／柯文哲羈押禁見！　王世堅說話了
柯文哲收押禁見　「看守所晚餐菜色」曝
柯文哲羈押禁見　民進黨團發聲了
快訊／柯文哲羈押禁見！土城看守所外90警力戒備
LIVE／柯文哲上囚車！　送台北看守所
快訊／柯文哲上銬搭囚車畫面曝　將移送台北看守所
快訊／柯文哲遭收押！北檢「一人專車」直送北所　警全程戒護
快訊／柯文哲遭羈押禁見！是否提抗告？律師鄭深元點頭
快訊／柯文哲遭羈押3理由曝！
柯文哲收押禁見　柯媽媽手機進語音信箱
柯文哲羈押禁見！　黃揚明分析勢必抗告：民眾黨恐成過去式

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

河邊洗澡失蹤！印尼68歲翁「遭鱷魚啃成2截」　遺體剩下半身

割包皮「連GG也切掉」！美庸醫涉嫌害死6命　吊銷執照偷開刀

俄軍飛彈襲擊烏克蘭軍事學院　增至54死297傷

日28歲男人肉運毒！吞53包古柯鹼　下機忍不住「直接拉出來」

帶200年名琴登機遭拒　正妹小提琴家還原過程：被公開羞辱

飯店龍頭醜聞！顧客「電梯激戰片」全公司看光光　員工遭下藥性侵

駕駛等紅燈「天外飛來一箭」射穿車門！　韓體大失誤射到百米外

醫開刀「誤切肝臟」出大包　美病患失血死在手術台上

26歲日男「約3少女在家狂歡」！　高中生女友離奇暴斃

快訊／慕尼黑「以色列領事館」附近爆槍擊！　1嫌犯被擊中

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」　逼墮胎對話曝光：不可能生！

孫其君醜聞纏身淡出演藝圈　「轉戰英文家教」4年賺8萬

男喜獲玩具「合體飛車」　兩車前後合體→獨角獸

雲林飼料廠吊車吊臂斷裂　4工人6m高墜落...至少3死

妹妹畫技比大人還鬼　超強臨摹直接驚艷媽

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

無保請回被撤！5日重開羈押庭　柯文哲：積極介入？法庭上講

中華隊21比0扣倒泰國　5局提前結束挺進複賽

KTV唱一半「女鬼衝出螢幕」　劉在錫.DinDin嚇到倒地XD

180公分巨蜥闖客廳閒晃　一家3口回過神嚇到起飛

河邊洗澡失蹤！印尼68歲翁「遭鱷魚啃成2截」　遺體剩下半身

割包皮「連GG也切掉」！美庸醫涉嫌害死6命　吊銷執照偷開刀

俄軍飛彈襲擊烏克蘭軍事學院　增至54死297傷

日28歲男人肉運毒！吞53包古柯鹼　下機忍不住「直接拉出來」

帶200年名琴登機遭拒　正妹小提琴家還原過程：被公開羞辱

飯店龍頭醜聞！顧客「電梯激戰片」全公司看光光　員工遭下藥性侵

駕駛等紅燈「天外飛來一箭」射穿車門！　韓體大失誤射到百米外

醫開刀「誤切肝臟」出大包　美病患失血死在手術台上

26歲日男「約3少女在家狂歡」！　高中生女友離奇暴斃

快訊／慕尼黑「以色列領事館」附近爆槍擊！　1嫌犯被擊中

中秋節吃柚子要小心！醫師警告「這類人」別吃：嚴重恐致命

專訪／20歲高顏值男團「宿舍沒電視、電腦」　自曝叛逆：公司罵很慘

快訊／柯文哲遭羈押禁見！雙手上銬押進囚車　18:30抵台北看守所

真理大學校長不滿遭解聘提申訴　教育部：請董事會查明疑義

洪小鈴罹早發性失智「認不出女兒」　寇世勳無奈勸：做好心理準備

假亡者簽名偽造遺屬騙1.4億房產　台版「地面師」賺死人錢手法曝

快訊／柯文哲涉貪遭收押禁見！　台北看守所外逾50人聚集

快訊／柯文哲遭羈押禁見　國民黨：盼司法依照事實證據辦案

台南市與波蘭羅茲市共促產業雙贏　黃偉哲盼國際交流惠及在地企業

【廣編】陽獅集團玩轉創意　創新周年慶點亮夢想品牌

奴才想拍片遭法鬥衝出絆倒　同伴汪還添亂朝鏡頭「解放」

國際熱門新聞

即／台男在越南遭「當街刺死」！

中國人搶迪士尼達菲熊　手段嚇壞日本人

日本癡漢偷拍1000女！　針孔偽裝成石頭

網美背全裸拍辣照　下秒「遭火車撞飛」

鐵達尼號殘骸最新影像　發現消失38年女神像

小行星墜落台灣視角曝　菲目睹火球超震撼

下藥性侵妻200次不夠　男找72人輪流上

小胖弟苦練5年成健美先生　19歲冠軍驟逝

世界Top1「最愛外遇」國家！泰國奪冠

乘客「在座位上狂腹瀉」　281人航班緊急降落

選美小姐「跟男友壞壞」忘關直播！性愛音檔外流

印尼發現多起「M痘疑似病例」

倫敦高樓惡火調查出爐　英首相致歉

郵輪船員性侵　女乘客獲賠近4億

更多熱門

相關新聞

賈永婕邀曾馨瑩：來血拼喔！

賈永婕邀曾馨瑩：來血拼喔！

女星賈永婕3日正式上任台北101董事長，昨（4日）拍影片開箱超大辦公室，人脈廣闊的她收到滿滿花海，其中，鴻海創辦人郭台銘及夫人曾馨瑩送上花禮祝福，賈永婕特別在限動PO出照片，對郭董說：「現在我也是賈董囉」，還邀好姐妹曾馨瑩：「來shopping喔」。

【瑪法達星座運勢】雙魚座　09.04～09.10

【瑪法達星座運勢】雙魚座　09.04～09.10

【瑪法達星座運勢】水瓶座　09.04～09.10

【瑪法達星座運勢】水瓶座　09.04～09.10

【瑪法達星座運勢】魔羯座　09.04～09.10

【瑪法達星座運勢】魔羯座　09.04～09.10

【瑪法達星座運勢】天秤座　09.04～09.10

【瑪法達星座運勢】天秤座　09.04～09.10

關鍵字：

音樂家小提琴Esther Abrami瑞安航空鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

彰化10歲女童遺體返家...曾託夢弟弟「我快回家了」

快訊／第二次羈押庭結果出爐！柯文哲遭收押禁見

賈永婕憑什麼能當101董座？網紅揭「超狂背景」服了

面試空服員若說出「5字」　張國煒：直接刷掉

摩羯將變強颱「挑戰今年風王」　下最大地區曝

愷樂開戰前閨蜜！「退追小甜甜謝忻」還留著羅志祥

新竹「恐怖計程車」復出！　車子、車牌全換了

快訊／柯文哲羈押庭結果「最慢5點10分」出爐！

即／路口被撞飛搶命197天！彰化小姊姊不治　

4張「1000萬發票」今到期！　買7-11中大獎

高材生姊妹發明「停車格輔助系統」獲國家專利　

小行星墜地　鹿林天文台拍下發光瞬間

二伯深夜崩潰：晴天霹靂！400坪倉庫「房東突收回」

即／柯文哲羈押庭開完了！北院將宣示裁定結果

即／新北地院遭搜索「書記官被帶回」　警再逮51人

更多

最夯影音

更多

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」　逼墮胎對話曝光：不可能生！

孫其君醜聞纏身淡出演藝圈　「轉戰英文家教」4年賺8萬

男喜獲玩具「合體飛車」　兩車前後合體→獨角獸

雲林飼料廠吊車吊臂斷裂　4工人6m高墜落...至少3死

妹妹畫技比大人還鬼　超強臨摹直接驚艷媽

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面