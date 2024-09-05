帶200年名琴登機遭拒　正妹小提琴家還原過程：被公開羞辱

▲阿布拉米是古典音樂新星，活躍於抖音、IG平台，在網路上擁有高人氣。（翻攝Esther Abrami IG）

圖文／鏡週刊

27歲法國網紅小提琴家埃絲特阿布拉米（Esther Abrami）是古典音樂界新星，在網路上擁有高人氣。近日她帶著擁有200年歷史的小提琴，欲飛往德國柏林進行錄音工作，怎料卻遭瑞安航空（Ryanair）拒絕登機，她在IG發表長文，痛訴：「第一次遭遇如此無禮和公開的羞辱」，航空公司的態度讓她失望又憤怒。

阿布拉米是Sony Music簽約的小提琴家，4日她在擁有33.7萬人追蹤的IG發文，表示當天她從法國馬賽出發，要到柏林錄製自己的第3張專輯，卻被瑞安航空拒絕登機，只因為她帶了自己有200年歷史的小提琴。她憤怒說：「這是我第一次經歷如此無禮且公開的羞辱。」

阿布拉米表示，她在登機前被攔下，瑞安航空員工告訴她不可以把小提琴帶上飛機，阿布拉米回應，只要能帶小提琴登機，她願意支付任何費用，但遭到拒絕，她甚至想要購買一個額外的座位，但瑞安員工以航班已關閉、無法再購買額外座位為由拒絕，儘管該航班並未滿座。瑞安員工告訴她，她唯一能做的，就是將小提琴和其它行李一起托運，「或乾脆留在機場」，讓她聽了相當傻眼。

▲阿布拉米是Sony Music簽約的小提琴家，已發行過2張個人專輯。（翻攝Esther Abrami IG）

阿布拉米隨即向瑞安員工解釋，小提琴很昂貴而且脆弱，表示自己當天要錄專輯，她過去搭過無數次瑞安的航班，卻從未遇過這種情況。她甚至提出請求，願意把小提琴用布包著、拿在手上全程攜帶，讓他們把琴盒放在貨艙裡。但事情還沒結束，阿布拉米寫道：「他們強迫我在地上打開琴盒，把小提琴放在測量手提行李的地方。他們對手提行李的要求是長度55公分，而我的小提琴長56公分，雖然只超過1公分，但可以對角放進去。即便如此，他們還是拒絕了。」

幸運的是，阿布拉米最後一刻訂到另一家航空公司、同一天出發的航班，不過被拒絕登機的遭遇仍讓她感到失望，她說：「並不是每位音樂家都有這樣的機會。錯過航班往往意味著失去一個重要的工作機會，無論是演出、錄音會，還是重要會議。在這個每個機會都至關重要的行業中，這樣的事件會引發連鎖反應，影響聲譽和未來的發展前景。這是完全無法接受的。」希望業界對音樂家攜帶樂器的需求能有更多彈性。

根據英國古典音樂廣播電台《Classic FM》報導，阿布拉米的貼文在網路上引起迴響，至今超過2.3萬人按讚，超過1,000則留言，許多音樂家和粉絲都分享了類似經歷，攜帶樂器登機在音樂圈顯然是常見且痛苦的問題。阿布拉米向《Classic FM》表示，看到那麼多人分享相同經歷，讓她感到震驚，她希望航空公司和相關部門能認真對待音樂家的需求，並對政策進行相應調整。



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