不甩國際法！蒙古總統大陣仗「歡迎普丁到訪」　向成吉思汗像鞠躬

▲蒙古總統呼日勒蘇赫歡迎俄國總統普丁來訪，並與普丁召開會談。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯總統普丁2022年2月底下令針對烏克蘭執行「特殊軍事行動」，俄軍全面烏克蘭。對此，總部設於荷蘭海牙的國際刑事法院（ICC）於2023年3月針對普丁祭出逮捕令，罪名是將數百名兒童驅逐出烏克蘭。在此之際，普丁選擇昨（3）日出訪鄰國蒙古，然而蒙古卻未執行逮捕令，擺出紅毯歡迎普丁來訪。

根據《美聯社》，俄軍3日針對烏克蘭中部波塔瓦（Poltava）發動飛彈襲擊，不僅擊中當地一處教育設施、更炸毀一棟大樓，導致至少41人死亡、180人受傷。在此之際，普丁前往蒙古國首都烏蘭巴托進行國是訪問，在蘇赫巴托廣場受到身穿紅藍制服的蒙古儀仗隊熱烈歡迎，並和蒙古總統呼日勒蘇赫（Ukhnaagiin Khurelsuh）步上紅毯，向成吉思汗雕像鞠躬。

報導指出，儘管蒙古身為國際刑事法庭的會員國，必須遵照該組織發出的逮捕令逮捕普丁，然而只有370萬人口的蒙古卻因夾雜在俄羅斯、中國之間，貧弱的經濟必須倚靠兩大國維持，即便1990年代轉向民主化後嘗試與美國、日本等國建立關係，仍得考量與俄羅斯的關係，加上法院缺乏執行逮捕令的機制，因此並未逮捕普丁。

▲▼蒙古在首都烏蘭巴托的廣場擺出紅毯和儀仗隊，歡迎普丁的到訪。（圖／路透）

普丁、呼日勒蘇赫步入大樓召開會談，雙方簽署協議，研究烏蘭巴托發電廠升級的可能性，並確保俄羅斯向蒙古供應航空燃油。另一項協議則針對一條河流進行環境研究，蒙古計畫在該條河流興建水力發電廠，俄羅斯則擔心會汙染俄方的貝加爾湖。普丁也闡述俄、蒙兩國之間的鐵路系統計畫。

另外，普丁也邀請呼日勒蘇赫出席10月底在俄羅斯喀山舉行的金磚國家峰會。《俄新社》指出，呼日勒蘇赫欣然答應。

在此之際，俄軍針對烏克蘭的侵略行動仍在進行中。因此，一小群抗議者在烏蘭巴托的廣場外展開烏克蘭國旗，試圖向普丁抗議俄軍的粗暴行徑，不過旋即遭到蒙古警察帶走，至於廣場以西幾個街區原本也有5人舉起烏克蘭國旗、反普丁的橫幅，不過聽到逮捕消息後便一哄而散。

▲▼普丁、呼日勒蘇赫向成吉思汗雕像鞠躬。（圖／路透）

針對蒙古「不敢逮捕」普丁的離譜行徑，烏克蘭外交部發言人蒂希伊（Heorhii Tykhii）表示，「蒙古不逮捕普丁的決定，無疑是對國際刑事法院和國際刑事司法體系的一大打擊。因為，蒙古允許被起訴的罪犯逃脫司法制裁，從而分擔其戰爭罪行的責任。我們將與夥伴合作，確保對烏蘭巴托造成影響。」

《衛報》分析，蒙古出口的石油產品95%仰賴俄羅斯，且過去以來並未針對莫斯科入侵烏克蘭的問題有所批評，因此不太可能履行在國際刑事法院作出的承諾。