　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

322人死傷「今年最慘」！俄羅斯空襲烏軍事學院　拜登聲明強烈譴責

▲▼ 烏克蘭中部波塔瓦（Poltava）遭烏軍空襲，51人死亡。（圖／翻攝自X）

▲ 建築嚴重受損，地上散落屍體。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯3日空襲烏克蘭中部波塔瓦（Poltava）一所軍事學院與醫院，造成至少51人死亡及271人受傷，成為今年以來俄烏戰爭中死傷最慘重的一次攻擊。美國總統拜登發表聲明強烈譴責，並重申美國將與烏克蘭同在。

白宮3日發布拜登聲明表示，「俄羅斯飛彈今天稍早襲擊烏克蘭一座軍事設施和一間醫院，造成逾50人死亡及數十人受傷，我以最強烈的措辭譴責此次令人遺憾的攻擊。」

拜登指出，「此次襲擊是一記悲劇性的警鐘，提醒人們普丁破壞自由人民意志的無恥企圖。但2年半以來，烏克蘭人民沒有屈服。美國將繼續和他們站在一起，包括提供他們保護國家所需的防空系統與能力。」

聲明最後強調，「毫無疑問，俄羅斯不會在這場戰爭中獲勝，烏克蘭人民終將勝利。在這悲慘的日子和每一天裡，美國都與他們同在。」

《路透》報導，俄軍2枚飛彈擊中波塔瓦一所軍事學院，網路曝光的畫面可見地上躺著多具年輕男性遺體，身上還覆蓋大量塵土，而他們後方是一棟嚴重受損的大樓。

烏克蘭總統澤倫斯基晚間發表談話，宣布死亡人數增至51人，但建築殘骸下恐怕還有人被埋。波塔瓦州長普羅寧（Filip Pronin）則稱，可能還有15人埋在廢墟下。

陸軍稱有軍事人員遇害，但未具體說明人數，聲明僅稱陸軍司令部正進行調查，以確認是否採取足夠措施保護該設施內士兵安全。外交部則指控，俄軍使用僅需幾分鐘就能擊中數百公里外目標的彈道飛彈，代表在空襲警報響起後，他們根本沒有時間尋找掩護。

事實上，這並非俄羅斯第一次襲擊不在前線的軍事設施，2022年3月曾攻擊烏國西部一處軍事基地，造成35人死亡，同年5月又攻擊傑斯納地區（Desna）一座預備役部隊訓練場，烏方稱有87人喪命。

ET快訊
破紀錄！輝達市值蒸發9.6兆　相當於「超微+英特爾」
回應「關鍵便簽」！吳怡萱狂嗆：又是北檢給的？
快訊／35歲男翹班　宿舍6樓墜落身亡
山東校門口11死13傷　陸網傻眼：「熱搜」全被禁
快訊／惡搞好市多冷藏櫃！　高雄猴代價曝光
快訊／北投女墜樓「頭顱破裂」死亡　民眾被噴滿臉血
柯文哲「便簽、公文」全曝光　李正皓：還能說不知道？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

約會網站結識男子　女赴約慘成性奴被「囚禁凌辱4年」生下孩子

屁孩耍帥海邊「爬岩石拍照」！下秒遭巨浪吞沒　驚悚畫面曝

烏克蘭擬「無期限」控制庫斯克　澤倫斯基：逼普丁坐上談判桌

5歲童野餐被美洲獅咬頭拖走　勇猛爸徒手搏鬥「撬開獅口救兒」

菲律賓華裔女市長被抓了！　潛逃2月在印尼落網

不甩國際法！蒙古總統大陣仗「歡迎普丁到訪」　向成吉思汗像鞠躬

322人死傷「今年最慘」！俄羅斯空襲烏軍事學院　拜登聲明強烈譴責

外星生物？美國太空人突聽見「詭異敲門聲」　網驚呼：他們想聯絡

傳以色列同意完全撤出費城走廊　納坦雅胡辦公室未否認

邀72男「性侵妻」對女兒也下手　法老翁電腦資料夾：我的裸體女兒

別罵人肥豬！豬的體脂竟超低 打擊體脂肪喝「濃韻」壓壓驚

摩羯要90度大轉彎了　最新各國路徑一致

力挺始源！利特.神童客串演KTV店員　亂入包廂跳〈Sorry,Sorry〉XD

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

財經法律系生為2千元當車手　「影帝警察」扮工人埋伏逮捕

用監視器呼叫乳牛貓沒反應　阿嬤秒抱牠到鏡頭前say hi

正妹退麻醉被靈魂拷問！　曝人生最難過經歷：結婚

王陽明放閃蔡詩芸「只對老婆比❤️」　變身《角頭》麥可哥...喊她：BOSS！

大谷翔平單場3盜超狂！　持續往「50轟50盜」邁進

楊祐寧求歡Ella頻失敗　她前戲才剛低頭..下秒爆吐XD

約會網站結識男子　女赴約慘成性奴被「囚禁凌辱4年」生下孩子

屁孩耍帥海邊「爬岩石拍照」！下秒遭巨浪吞沒　驚悚畫面曝

烏克蘭擬「無期限」控制庫斯克　澤倫斯基：逼普丁坐上談判桌

5歲童野餐被美洲獅咬頭拖走　勇猛爸徒手搏鬥「撬開獅口救兒」

菲律賓華裔女市長被抓了！　潛逃2月在印尼落網

不甩國際法！蒙古總統大陣仗「歡迎普丁到訪」　向成吉思汗像鞠躬

322人死傷「今年最慘」！俄羅斯空襲烏軍事學院　拜登聲明強烈譴責

外星生物？美國太空人突聽見「詭異敲門聲」　網驚呼：他們想聯絡

傳以色列同意完全撤出費城走廊　納坦雅胡辦公室未否認

邀72男「性侵妻」對女兒也下手　法老翁電腦資料夾：我的裸體女兒

深陷京華城風暴…柯文哲現身花蓮！摸肚笑稱：有千萬金流就好命了

花蓮補助可分解農地膜及堆肥設施　9月底前受理

台灣KIA 1-8月掛牌再創新高　EV6／EV9奪非豪華進口電動車冠軍

國1台南仁德段小客車故障「時速40慢慢嚕」　結局超展開

時隔6年還清白！高俊熙回歸首演「台詞黏道具上照念」　4行徑引眾怒

醫師「代替台大醫學院」鞠躬道歉：有些人沒辦法教化

嬰從床上跌落「狂吐」以為腦震盪！醫揪致命「腸套疊」示警3急症

復健賽1打席耗了17球　山本由伸2局丟2分吞敗

北市公布「5處合法烤肉地」1處只開放9／16　違者最高罰6000元

約會網站結識男子　女赴約慘成性奴被「囚禁凌辱4年」生下孩子

護食柯基「實力寵妹」吃飯任她摸 媽一碰秒亮牙7pupu：妳敢？

國際熱門新聞

14歲機車猴中指挑釁四輪　下秒「擊落自己」手臂斷了

被尪下藥9年遭72男性侵　她勇敢公開審判

印尼公布13免簽國家、地區　台灣未入列

屍體堆滿地！剛果爆「大規模越獄」129死

女選手剛比完奧運！遭前男友「潑汽油縱火」

媽媽要和男友私奔！狠殺3歲女拋屍灌木叢

「超夯防身小物」機場安檢大NG

俄空襲烏克蘭釀322死傷　拜登聲明強烈譴責

罕見！「深海隱士」現蹤南極

學生凶殺案激起移民辯論　美大選搖擺州添變數

荷蘭重罰人臉辨識公司10.8億

英女遊巴黎被帶去酒吧「下藥性侵」

俄科學家對中國洩密　被判15年徒刑

5部長集體請辭！　烏克蘭政府將重大改組

更多熱門

相關新聞

巨大油輪還在燒　紅海又有2艘遭攻擊

巨大油輪還在燒　紅海又有2艘遭攻擊

紅海2艘載有原油的油輪於2日遭到胡塞武裝攻擊，目前詳細狀況不明，而8月中被擊中的希臘籍油輪還在燃燒中，恐造成重大環境災難。

紐約州前華裔官員否認任中國代理人　月底再開庭

紐約州前華裔官員否認任中國代理人　月底再開庭

輝達遭美司法部反壟斷調查！　股價狂瀉10%盤後再跌逾2％

輝達遭美司法部反壟斷調查！　股價狂瀉10%盤後再跌逾2％

5部長集體請辭！　烏克蘭政府將重大改組

5部長集體請辭！　烏克蘭政府將重大改組

美國8月製造業景氣續弱　連續第5個月萎縮

美國8月製造業景氣續弱　連續第5個月萎縮

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭攻擊死亡拜登北美要聞國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

高材生姊妹發明「停車格輔助系統」獲國家專利　

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」！逼墮胎對話曝

小六女校園墜樓亡　父母慟：怎麼這樣就沒了？

全家正式引進「不沾手神物」　網嗨喊：這要得諾貝爾獎

柯文哲違法鐵證！　親筆交辦京華城案「關鍵便簽」曝光

被爆京華城關鍵便簽　柯文哲嘆氣

快訊／北捷「板南線卡住」塞爆　上班族哀號

孫其君醜聞纏身淡出「轉戰英文家教」

《星鳴特攻》上市2週墜毀

女客搭車「雙腿大張露春光」　嗆運將：有得吃還不吃罪大惡極

小草墜樓亡！四叉貓突喊：唉…我也是受害者阿

新潮流大老ATM轉帳2900萬！謝龍介：不用查？

大轉運！4生肖「天福星」加持　一路旺到年底

33歲永和男墜樓亡…母認屍悲曝：兒子確實是小草！

安以軒現身了！「全家搬回台」偽單親現況曝光

更多

最夯影音

更多

別罵人肥豬！豬的體脂竟超低 打擊體脂肪喝「濃韻」壓壓驚

摩羯要90度大轉彎了　最新各國路徑一致

力挺始源！利特.神童客串演KTV店員　亂入包廂跳〈Sorry,Sorry〉XD

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

財經法律系生為2千元當車手　「影帝警察」扮工人埋伏逮捕

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面