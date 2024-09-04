322人死傷「今年最慘」！俄羅斯空襲烏軍事學院　拜登聲明強烈譴責

▲ 建築嚴重受損，地上散落屍體。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯3日空襲烏克蘭中部波塔瓦（Poltava）一所軍事學院與醫院，造成至少51人死亡及271人受傷，成為今年以來俄烏戰爭中死傷最慘重的一次攻擊。美國總統拜登發表聲明強烈譴責，並重申美國將與烏克蘭同在。

白宮3日發布拜登聲明表示，「俄羅斯飛彈今天稍早襲擊烏克蘭一座軍事設施和一間醫院，造成逾50人死亡及數十人受傷，我以最強烈的措辭譴責此次令人遺憾的攻擊。」

拜登指出，「此次襲擊是一記悲劇性的警鐘，提醒人們普丁破壞自由人民意志的無恥企圖。但2年半以來，烏克蘭人民沒有屈服。美國將繼續和他們站在一起，包括提供他們保護國家所需的防空系統與能力。」

聲明最後強調，「毫無疑問，俄羅斯不會在這場戰爭中獲勝，烏克蘭人民終將勝利。在這悲慘的日子和每一天裡，美國都與他們同在。」

#URGENTE

POLTAVA ... luego de un ataque RUSO con MISILES contra el centro de entrenamiento del cuerpo de comunicaciones... Reportes estiman en más de 100 las pérdidas del ejército ucraniano. pic.twitter.com/j0QfBjajgz — CARLOS AGUIAR-NOTICIAS DE GEOPOLITICA (@Geopolitik_2030) September 3, 2024

《路透》報導，俄軍2枚飛彈擊中波塔瓦一所軍事學院，網路曝光的畫面可見地上躺著多具年輕男性遺體，身上還覆蓋大量塵土，而他們後方是一棟嚴重受損的大樓。

烏克蘭總統澤倫斯基晚間發表談話，宣布死亡人數增至51人，但建築殘骸下恐怕還有人被埋。波塔瓦州長普羅寧（Filip Pronin）則稱，可能還有15人埋在廢墟下。

陸軍稱有軍事人員遇害，但未具體說明人數，聲明僅稱陸軍司令部正進行調查，以確認是否採取足夠措施保護該設施內士兵安全。外交部則指控，俄軍使用僅需幾分鐘就能擊中數百公里外目標的彈道飛彈，代表在空襲警報響起後，他們根本沒有時間尋找掩護。

事實上，這並非俄羅斯第一次襲擊不在前線的軍事設施，2022年3月曾攻擊烏國西部一處軍事基地，造成35人死亡，同年5月又攻擊傑斯納地區（Desna）一座預備役部隊訓練場，烏方稱有87人喪命。