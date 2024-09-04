5部長集體請辭！　烏克蘭政府將重大改組

▲外界推測，烏克蘭總統澤倫斯基應該會在出訪美國前，儘速安排好新人事上任。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

烏克蘭負責武器生產的部長卡米申（Oleksandr Kamyshin）於3日辭職，預計將轉任其他國防職位。同時，另外四位部長也在烏克蘭與俄羅斯戰爭的關鍵時刻請辭，這場重大政府重組使得烏克蘭內閣出現多達3分之1的職位空缺。

這次辭職的部長包括戰略產業部長卡米申、副總理斯特法尼席娜（Olha Stefanishyna）以及司法部長、環境部長和重新整合部長，上述辭職發生在今年早些時候內閣人事變動後。總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）及其政治盟友可能會在本月澤倫斯基出訪美國之前，盡快填補這些空缺，以確保政府運作穩定。澤倫斯基計劃在美國會晤關鍵盟友——美國總統拜登（Joe Biden），並希望能夠提出一個「勝利計劃」。

澤倫斯基在當天晚間的講話中表示，「秋季對烏克蘭來說將極為重要。我們的國家機構應當配置得當，以確保烏克蘭達成所有必要的結果，這關係到我們每一個人。」他強調為達成目標，必須加強政府的某些領域，並已準備好進行內閣改組，總統辦公室也將面臨人事變動。

根據總統網站上公布的命令，澤倫斯基還解除了負責經濟事務的副幕僚長舒爾馬（Rostyslav Shurma）的職務。澤倫斯基黨內的高級議員阿拉哈米亞（David Arakhamia）表示，將會有「重大政府重置」，其中超過一半的部長會被更換。他說，「明天我們將迎來一個解職日，後天將是任命日。」

據烏克蘭國營廣播公司「Suspilne」引述澤倫斯基黨內消息人士的說法，斯特法尼席娜可能會被任命為一個更大的部門首長，該部門將結合她之前的職責和司法部的職能。

卡米申則一直領導烏克蘭的國防生產工作，從攻擊無人機到長程導彈，他致力於對抗武裝量能更大的俄羅斯。他在通訊軟體Telegram上寫道，「我將繼續在國防領域工作，只是改成不同的角色。」卡米申現年40歲，被視為政府內部的明日之星，他於2023年3月被任命，之前因為有效管理烏克蘭國家鐵路而受到讚譽，該鐵路是俄羅斯全面入侵第一年對於平民和軍事的重要後勤動脈。自他接手國防生產工作以來，烏克蘭已經生產了數千架長程無人機來打擊俄羅斯，澤倫斯基更於7月時表示，基輔首次使用了新型「無人機飛彈」，並測試了一枚新型彈道飛彈。

自今年夏季開始以來，議員和政治分析家們就預期政府會進行重大變動。烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）曾提出精簡政府結構的可能性，將多個部門合併為一個部門；今年早些時候，由於部長被解職或辭職，至少有五個重要職位空缺，包括農業和基礎設施部門。