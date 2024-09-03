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普丁讚全球最強！俄新型9M370核動力巡弋飛彈　可能部署莫斯科以北

▲▼美國2名研究人員透過衛星影像發現，9M370海燕式飛彈的部署地點位於俄羅斯首都莫斯科以北475公里處的沃洛格達州。（圖／路透）

▲美國2名研究人員透過衛星影像發現，9M370海燕式飛彈的部署地點位於俄羅斯首都莫斯科以北475公里處的沃洛格達州。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國2名研究人員日前表示，他們最近已經發現俄國新研發的9M370「海燕」核動力巡弋飛彈（Burevestnik，北約代號SSC-X-9 Skyfall）部署地點，位於首都莫斯科以北475公里，且飛彈發射台被安置在非常高的護欄內。9M370海燕巡弋飛彈被認為擁有無限射程、且可閃躲美國的飛彈攔截系統，被俄羅斯總統普丁吹捧為無敵。

根據《路透社》，2名美國研究人員透過商業衛星公司「行星實驗室」（Planet Labs）於7月26日拍攝的衛星影像，發現在莫斯科以北475公里（295英里）的沃洛格達州有一項大型建設項目，其設施名稱被命名為「沃洛格達-20」（Vologda-20）、「切布薩拉」（Chebsara），且緊鄰核彈頭儲存基地，因此研判是9M370「海燕」核動力巡弋飛彈的部署地點。

來自美國海軍分析中心（CNA）的分析師伊夫萊恩（Decker Eveleth）從衛星影像發現上述資訊，辨別出其所評估的9個正在興建中的水平發射台，這些水平發射台被分成3組，分別安置在被視為掩體的護欄以內，保護飛彈系統與相關核設施免於遭到外界攻擊。

伊夫萊恩推測，這些掩體透過道路連結至導彈或進行相關組件維修的建築物，且可以連結到現有的5個核彈頭儲存掩體複合設施，「這個地點適用於大型、固定的導彈系統，而俄羅斯目前唯一正在研發的大型且固定的導彈系統，就是『天殞』（Skyfall）。」

來自美國明德大學蒙特雷國際研究學院的第2名研究人員劉易斯（Jeffery Lewis）表示，此次發現的導彈潛在發射地點，顯示俄羅斯在經歷一系列問題後，正在繼續推進其飛彈部署工作，「這些衛星影像顯示出一些非常獨特、不同的東西。顯然，我們知道俄羅斯正在研發這種核動力導彈。」

在伊恩萊夫的要求下，來自美國科學家聯盟的研究員克里斯滕森（Hans Kristensen）也研究沃洛格達州的衛星影像，坦承衛星影像內容可能與「海燕」核動力巡弋飛彈的發射台或其他特徵有關。不過，他也指出，「通常莫斯科不會將導彈發射器放置在核彈頭儲存設施旁。」

針對上述報導內容，俄羅斯克里姆林宮發言人拒絕進一步置評，並表示此問題應該由國防部回答。俄羅斯國防部、俄國駐美大使館並未多作評論。至於美國國務院、中情局、國家情報總監辦公室等單位則拒絕置評。

據悉，其實外界對於「海燕」核動力巡弋飛彈的相關技術細節所知甚少，儘管普丁首次於2018年3月公開展示這種飛彈時，曾吹捧其具有無限射程、無法預測的飛行路徑，且面對敵方的飛彈攔截系統幾乎處於無敵狀態，但許多專家對普丁的說法抱持懷疑態度。

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