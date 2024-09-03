戰後最快進攻速度！普丁曝「俄快速推進烏東」　澤倫斯基認面臨困難

▲普丁稱俄軍正在烏東迅速推進，而澤倫斯基則承認烏方面臨困難。（組圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯總統普丁9月2日指出，俄軍現正以每天數平方公里的速度在烏克蘭東部推進，試圖突破烏克蘭的防線，且軍隊如今的進攻速度比以往任何時候都要快。與此同時，烏克蘭總統澤倫斯基承認，烏方在東部地區面臨困難，尤其是在波克羅夫斯克市（Pokrovsk）附近，但強調俄羅斯軍隊過去2天並未取得一步進展。

據路透社報導，俄軍如今控制了全烏克蘭約18%的領土，並在基輔2023年的反攻未能取得重大突破後，持續在烏克蘭東部穩步推進。儘管烏克蘭上個月在俄羅斯南部庫斯克（Kursk）發動了入侵行動，但兵力更強大的俄軍一直在烏東通往後勤重鎮波克羅夫斯的道路上繼續突進。

9月2日，普丁和圖瓦（Tuva）偏遠地區的學生談話時，表示俄軍在頓巴斯地區（Donbass）的進攻速度顯著加快，而且推進範圍不僅僅是2、300公尺，而是每天不斷控制數平方公里的新領土。

與此同時，澤倫斯基則在扎波羅熱市（Zaporizhzhia）與荷蘭總理史庫夫（Dick Schoof）會面時指出，烏克蘭的東線是俄國高度重視的地區，並派出了最善戰的士兵駐守當地，但不管情況有多困難，烏克蘭軍隊還是堅定地守護相關地區，「波克羅夫斯克的俄軍已經2天未取得任何進展了」。