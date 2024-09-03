產業顧問稱「僅提高最低工資無法解決低薪」　行政院：需定義低薪族群

▲行政院秘書長龔明鑫出席經發會顧問會議會後記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院3日舉行經濟發展委會首次顧問會議，會中也談到各界都非常關注的薪資問題。擔任包容成長組共同召集人的行政院秘書長龔明鑫表示，會中有顧問認為，單純提高最低工資不足以解決台灣普遍性低薪現象，「目前最低工資約2萬7千多，那2萬9千、3萬算不算低薪？好像也算，這要重新定義」，但要先把低薪族群定義出來，才有辦法有政策去支持他們。

針對薪資的議題，擔任包容成長組共同召集人的龔明鑫說，顧問建議政府可以成立專案小組，研議制定薪資政策的可行性。除了現有的《最低工資法》及「加薪抵稅優惠」等薪資政策外，還可研議「薪資透明法」及企業內部薪資結構等問題，並進行社會對話。

另外，龔明鑫說，勞動部也針對低薪勞工進行定義，以利相關政策之擬定。現在的最低工資法是保障最低工資的這群，但是最低工資再上一層的部分，也有人認為是算低薪的。但是要先定義出來，所謂「低薪勞工」是誰，定義出來後才可以提出政策改善。

對此，龔明鑫在會後記者會進一步說明，的確有討論到關於薪資的議題，就現在國家來講，有關於薪資政策部分，《最低工資法》已經上路了，另外一個是中小企業的加薪抵稅。

龔明鑫說，有關於薪資政策的話，不單單只是這兩個議題，可能還有所謂薪資透明度的專法，其他國家是有的，那台灣需不需要有？甚至於企業內部薪資結構的透明化，要透明到什麼程度？其他國家也是有，台灣要不要做這事情？這等於要進一步的研擬跟研討，甚至於做社會對話後，一樣會提到下一次的經濟發展委員會。

「另外，當然也針對所謂低薪勞工定義的問題。」龔明鑫表示，因為最低工資已經對於最底層的工資有保障，但最低工資再往上一層，那一層是不是也有需要一個機制來支持？那就必須定義所謂的低薪工資是哪個族群？要先定義出來，可能會建議勞動部要有這樣的定義，有了定義後才能針對這些人提出相關具體政策。

媒體追問，針對最低工資法再往上一層的對象，是否還有加薪政策？龔明鑫說，目前還沒討論到那部分，過去大家關注的是最低薪部分，這部分最低工資法有規範，「但所謂低薪部分，單純提高最低工資恐怕沒辦法解決低薪勞工問題」，但低薪勞工是什麼？總是要有些定義，釐清後就能推出政策。

龔明鑫進一步指出，會中有顧問認為，單純提高最低工資是不足以解決台灣普遍性低薪現象，因為很多有些勞工雖然低薪，但沒有到最低工資的程度，「目前最低工資約2萬7多，那2萬9、3萬算不算低薪？好像也算，這要重新定義」，要怎麼針對這些族群提升？是不是有政策性的做法？總是要把要照顧的人定義出來，才有辦法有政策去支持他們。