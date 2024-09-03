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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

再談限貸令　卓榮泰：政府絕對不會破壞金融市場秩序

▲▼行政院經濟發展委員會首次顧問會議3日舉行，產官學界代表齊聚一堂就台灣當前所面臨的經濟議題交換意見。行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君親臨會場聆聽前台積電董事長劉德音的專題演講。（圖／記者湯興漢攝）

▲行政院經濟發展委員會首次顧問會議3日舉行，行政院長卓榮泰致詞。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院經濟發展委員會顧問會議3日舉行開幕典禮。針對各界關注的「限貸令」，院長卓榮泰在致詞時特別提到，「政府的責任，在於不能讓人民心裡不安」，所有政策方向必須讓社會安定，但絕對不會破壞金融市場的安定、穩定、秩序。

卓榮泰致詞時表示，因應地緣政治因素以及淨零轉型來臨，又要面臨AI時代的應用，加上國內外種種經濟問題挑戰，行政院在7月份成立經濟發展委員會。第一次會議中做出三項決議，重要的是如何再進一步落實，還有很多配套、周邊及種種設想，因此跟總統討論後，經濟發展委員會就是政府內部各部會，把目前手上的業務、政策、預算整合在一起，但民間一定有更多寶貴意見可以納進來討論。

卓榮泰說，台灣面臨局勢變化這麼快的時代，又有高科技在世界上重要領先地位，但是經濟還必須更一步具體積極創新，才能更國際、更開放、更自由甚至更民主。

「但是在發展高科技的同時，政府會一再告訴人民，不會忽略傳產跟中小微企業。」卓榮泰表示，政府要幫助傳產跟中小微企業，也能進入淨零跟數位的雙軸轉型時代，所以會訓練更多AI人才協助，從中小企多元振興方案中，讓他們得到政府更多政策以及實際上的協助。

卓榮泰也強調，政府也不會忽略台灣區域性發展，已經有超過140項地方建設，有北、中、南、東區域計畫，希望能放在均衡台灣的主題中，共同協助、發揮個別的特色跟產業。

「我一再說，經濟的繁榮是社會進步指標，但公平分配才是文明象徵。」卓榮泰說，政府對於弱勢者、年輕人、高齡者都有一整串政策工具，為政府政策做實際執行。期待今天也能從顧問討論過程中，聽到當今國家社會人民關心討論最多的事情。

接著卓榮泰便提到，會前有媒體關心限貸令是否改變、年輕人的購屋要不要優先處理等，「政府的責任，在於不能讓人民心裡不安」，所有政策方向必須讓社會安定，但絕對不會破壞金融市場的安定、穩定、秩序，「政府絕對有足夠的空間用政策工具，結合各位的經驗，一步一步把工作做得更緩和、更合理，更讓民眾得到政策支持」。

卓榮泰表示，台灣經濟體質基本面非常好、金融市場也相當健全，「現存機制下，沒有要破壞它，但要消除人民的不安」，這是政府基本的責任。他說，期待今天顧問能集思廣益，為國家民眾指引一條正確可行且具體成效的路。

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