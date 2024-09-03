劉德音：任何議題不要框在親中、親美　要討論讓台灣強大方法

▲行政院經濟發展委員會首次顧問會議3日舉行，前台積電董事長劉德音發表專題演講。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院經濟發展委員會顧問會議3日舉行開幕典禮。前台積電董事長劉德音受邀以「從公司經營看國家的經濟發展」為題發表專題演講，為台灣如何發展具有國際競爭力的產業獻策。他在演講時提到，任何議題不要把別人框在一個「親中」、「親美」，要針對讓台灣強大的方法來充分討論，這樣才是讓台灣能做好的一個方法。

劉德音演講時提到，台灣要建立創新文化，「半導體為什麼能繼續在台灣深耕？主要就是摩爾定律，因為這個繼續每2年必須要升級，不升級就沒辦法在這產業生存」。

劉德音說，其實別的國家想效仿、想偷台灣技術，在所多有，「但偷也沒用，偷到以後2年後又不一樣，所以台灣要做的東西是必須要繼續能創新的東西」。

接著劉德音也提到，世界現在有很多新的產業鏈，台灣的研發更強了，能在產業鏈裡面做出一個「微系統」，讓別人的產業鏈必須要靠台灣。以電動車為例，把輪子拿掉、引擎拿掉，剩下的是一個微控制系統，台灣是有能力的。

劉德音還說，人民的經濟活動要增加，需要仰賴好奇心與創新的活力，這其實是中國大陸現在遇到的困境。好奇心是什麼？好奇心就是對於別人的思想、做法，有好奇想知道，這點台灣是非常重要的key。

劉德音提到，今天在美國有挺川派、反川派，所有的政策都一分為二，這樣所有的政策就被框在一個思想裡面，沒有辦法有想像、有好奇心，會有危險，「任何議題不要把別人框在一個你是親中、親美，真正該讓台灣強大的方法來充分討論，這才是我們讓台灣能做好的一個方法」。