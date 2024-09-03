資料庫產業是天上掉下來大禮物　劉德音：千萬不要放棄

記者陳家祥／台北報導

行政院經濟發展委員會顧問會議3日舉行開幕典禮，並邀請共同召集人、前台積電董事長劉德音發表專題演講。劉德音提到，台灣要建立持續創新的文化，別的國家想偷台灣的半導體技術也沒用，因為偷到以後2年後又不一樣；另外，劉也說，「資料庫產業是台灣最近突然天上掉下來的大禮物，千萬不要放棄」，資料庫產業的冷卻方法技術，如果台灣繼續發展的話，可以讓世界非靠台灣不可。

▲行政院經濟發展委員會首次顧問會議3日舉行，前台積電董事長劉德音發表專題演講。（圖／記者湯興漢攝）



劉德音演講時說，最近在美國建廠就知道沒有單一窗口的痛苦，「其實這是台灣真正的優勢」，這個優勢後來被新加坡、中國大陸還有很多國家爭相效仿，某些國家制度像聯邦制，州、城市等是完全獨立的，就非常困難。台灣有很多上下游公司，非常有彈性的支持有希望的公司，共同發揮整體競爭力，這也是台積電之所以能成功的原因。

另外，劉德音也提到，台灣要建立創新文化，「半導體為什麼能繼續在台灣深耕？主要就是摩爾定律，因為這個繼續每2年必須要升級，不升級就沒辦法在這產業生存」。

劉德音說，其實別的國家想效仿、想偷台灣技術，所在多有，「但偷也沒用，偷到以後2年後又不一樣，所以台灣要做的東西是必須要繼續能創新的東西」。

接著劉德音也提到，世界現在有很多新的產業鏈，台灣的研發更強了，能在產業鏈裡面做出一個「微系統」，讓別人的產業鏈必須要靠台灣。以電動車為例，把輪子拿掉、引擎拿掉，剩下的是一個微控制系統，台灣是有能力的。

劉德音說，未來的產業鏈有很多，太空、海洋、綠能產業、資料庫產業等等，「資料庫產業是台灣最近突然天上掉下來的大禮物，千萬不要放棄」，資料庫產業裡面有一個critical，就是冷卻方法，這東西如果台灣繼續研究發展的話，可以讓世界非靠我們台灣不可。

劉德音強調，重要是這些微系統或是關鍵元件，必須要不斷的創新，因為如果今年做了這一代，台灣過去有個俗語叫「一代全亡」，公司得到一個訂單過2年就不見了，沒辦法繼續推展下去。

「不可諱言，台灣的市場是小的。」劉德音說，產品要有大的發展潛力在台灣是沒有辦法，你是可以發展、也可以變成富有的商人，但對台灣的經濟是沒有辦法持續貢獻。他認為，在找尋「下個台積電」時，一定要看是不是有可能成為世界的供應者、讓世界需要的。

劉德音還說，政府今天如果有目標，不急著選出勝者或敗者，而是建立「eco-system（生態系統）」，讓將來能成功的公司會更成功、且本應成功的公司也能成功。他提到，NVIDIA發展AI從一開始就有遠大且不為人知的計畫，台灣也會有這樣的機會。