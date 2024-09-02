批柯文哲「不知京華城容積率」公然說謊！簡舒培：要不要7414

▲簡舒培（圖中）表示，柯文哲不可能不知京華城要求超高容積的優待，問法官是否低估柯P智商。（圖／CTWANT資料照）

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民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城容積弊案，北院今天凌晨裁定柯文哲犯罪事實不足，無保請回，北檢則提抗告，被視為「超級柯黑」的民進黨台北市議員簡舒培今天指出，無保請回不代表無罪，柯文哲當了8年市長，如今卻什麼都說「我不知道」公然說謊，法官是否低估柯文哲智商？柯Ｐ不是指自己智商是157，法官是誤解為15.7嗎？

對於媒體轉述柯文哲在法庭對於京華城案的種種說法，簡舒培還沒有聽完問題，就忍不住狂笑「哈、哈、哈」、「讓我一題一題來」。她表示，柯文哲對京華城容積率不知情嗎？絕對不可能，因為早從京華城業者向北市府爭取容積時，就有議員對此事提出質詢，早在郝龍斌市長直到柯文哲首任市長都在爭取，當時台北市副市長林欽榮在議會備詢台上還強調「京華城的容積就是百分之392，絕對不會改變」，柯文哲那時就站在林欽榮身旁，柯怎可能不知道京華城要「獅子大開口」要更多容積？

簡舒培說，到了柯文哲的第二任，議員又提出檢舉，柯文哲坦承他也聽說，直到有議員再替京華城陳情，就開始放水，交辦都發局啟動都市計畫審議程序，還親簽准用都更的公文，怎麼可能不知情。

此外，台北市前副市長彭振聲日前也表示，柯文哲在他擔任都委會主管任內，唯一關心過的個案就是京華城，要保障12萬平方公尺樓地板面積，柯文哲怎可能不知道。

簡舒培還說，柯文哲2022年11月親簽決行京華城都市計劃變更案公展公文，讓京華城案非都更區域准用都更條例可以得到20%容積獎勵，並且在京華城容積申請過關後，在2022年底舉行動土典禮，柯文哲還應沈慶京邀請出席，站在沈慶京身旁，以台北市長身份出席動土，請柯文哲不要再裝傻、裝笨，把所有人都當成白痴，柯文哲就是知道這件事，陳情函中寫得清清楚楚，京華城要求保障容積率520，還要12萬平方公尺樓地板保障，現在檢方開始調查，柯文哲則開始裝傻，「令人非常不恥」。

簡舒培砲轟，柯文哲向來最自豪自己從早上七點半就開始「嗡嗡嗡」，結果嗡了半天「原來什麼都不知道、都不專業那誰要負責」，她還說，柯P曾強調，下屬如果收賄、長官不會不知情，難道現在「長官將責任全數推給下屬了嗎」？

簡舒培說，柯文哲忘記自己曾嗆聲前市長郝龍斌「什麼都說不知道，要不要7414(自己去死一死)」現在面對司法咎責，最愛號稱自己智商157的柯文哲，自己親簽過的公文，居然說自己都不知道，「這樣不好啦」 ，柯應該趕快講清楚，別把所有的責任推給下屬。

簡舒培強調，不是說不知就不違法，京華城超高容積弊案滿城風雨，全國矚目，柯文哲、彭振聲、威京集團主席沈慶京還有其他人，都涉案列被告，柯文哲身邊還有一個法律專業的黃珊珊，難道黃都沒提醒過他？怎麼還將爛攤子留給台北市？

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