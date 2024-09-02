遭小草出征！猛轟蹭流量　游淑慧反擊：柯主席支持者像贏了場聖戰

▲前台北市長、民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭調查，2日凌晨裁定無保請回。而日前猛轟柯文哲京華城案的國民黨台北市議員游淑慧，遭到小草出征，笑她蹭流量。對此，游淑慧回應，柯主席支持者腦迴路容易滿足，京華城是弊案，是柯文哲親自交辦，當一個市長，不需要為闖下的爛攤子負責？才第一關，支持者們就急著到處出征，好像贏了一場聖戰，柯文哲有沒有罪不關她的事，她心坦然平安，要繼續忐忑不安的也不是她。

稍早游淑慧一篇「柯文哲支持者笑她翻車」的貼文，湧入小草出征，出現「游淑慧蹭流量才是你的工作，下一個鎖定大巨蛋案吧」、「極度討厭國民黨游淑慧台北市議員，請不要出來選立委」、「不愧是百年爛黨，國民黨出這種人也是夠了」等留言。

▼游淑慧遭小草出征。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧）

對此，游淑慧於臉書回應，柯主席的支持者腦迴路有點清奇可愛、容易滿足。京華城是弊案，而且是柯文哲親自交辦、親自吩咐。

游淑慧表示，柯文哲的副市長都收押了，老大動口沒動手，難道就沒責任？現在暫時回去了，但當一個市長，不需要為闖下的爛攤子負責嗎？才第一關，支持者們就急著到處出征，好像贏了一場聖戰。

游淑慧認為，柯文哲仍是京華城被告，其他案仍在調查，木可案也還沒完，但這些都是司法的事，慢慢查吧。只是柯跟財團牽扯不清，跑去陶朱隱園吃飯唱歌，接受慰勞，拿了黨4300萬買自己房子這些都是已確認，不用法官證實了。

游淑慧強調，柯文哲有沒有罪不關她的事，未來司法的路還長的很，查清楚市政弊案是自己的工作，她心坦然平安，要繼續忐忑不安的也不是她。

▼國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者陳家豪攝）

▼游淑慧遭小草出征。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧）

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