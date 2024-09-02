柯文哲「無保請回」9月底照常訪美？　民眾黨：會再做討論

▲柯文哲、陳佩琪。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

北檢偵辦京華城容積率圖利弊案，外傳是因民眾黨主席柯文哲、妻子陳佩琪都將訪美，所以8月30日搜索其住處、中央黨部和台玻大樓辦公室；民眾黨當時回應在安排柯9月下旬訪美，但沒否認陳佩琪要出國一事。面對柯文哲無保請回、陳佩琪則列證人身份，2人未來會不會出國？民眾黨副秘書長許甫回應，柯訪美行還會再做討論。

許甫2日於民眾黨中央黨部受訪，關於柯文哲、陳佩琪2人還有無訪美規劃？許甫表示，陳佩琪就是私人計畫，至於柯文哲美國行程，後續還會再做討論，看是否按計劃進行。

柯文哲住處、民眾黨中央黨部、台玻大樓辦公室在8月30日被檢調搜索，媒體人周玉蔻當天爆料，柯文哲安排9月2日前往美國，陳佩琪則預定8月31日要飛。民眾黨發言人林子宇則嚴正駁斥，譴責特定名嘴造謠，製造假新聞，質疑特定名嘴難道又躲在哪裡偷聽，聽到這種不實消息。

當時林子宇強調，柯文哲原訂下週相繼接待新加坡與日本學者訪問團，另台美國防產業論壇也才在評估訪團名單之際，尚未進入機票、飯店等採購事宜；國際部原先擬安排參與台美國防產業論壇前後拜會海外僑胞，故初步草擬9月21日前往美國、9月27日返抵台灣。