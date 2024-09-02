柯文哲今年才知「京華城案840%容積」網傻眼！昔日影片打臉了

記者劉維榛／綜合報導

民眾黨主席柯文哲今（2日）獲釋後表示，今年3、4月才第一次知道京華城容積率840%。此話一出，遭網友挖出3年前影片，苗博雅質詢時，就做出一張「京華城容積獎勵與條件」圖表，如今柯喊不知情，而副市長彭振聲被收押禁見，再度讓網友想起柯文哲1金句「貪污來自縱容長官不可能不知情」來打臉。

柯文哲今法院裁定無保請回，他對著鏡頭指出，在最後答辯的時候，自己直接跟法官講所謂的京華城840%容積率，其實當年在送公開展覽以後，再轉送都市計畫委員會以後，他完全沒有去過問。

他也強調，因為作為市長不應當去過問與干預個案，「所以後來容積率840%，其實完全不知道」，直到今年三、四月間媒體開始鬧這件事情，他才第一次知道說這個案子容積率是840%。所以這個案子目前所有證據，也沒有證明柯文哲有去干預過這個案子。

▲苗博雅3年前質詢片段。（圖／翻攝自YouTube／苗博雅）



事實上，早有網友挖出3年前苗博雅質詢影片，指出京華城並不是都更案的案子，為何可以適用都更容積獎勵？而且過去沒有別的案子三個獎勵全拿，這次根本是「量身訂做」。

苗博雅當時稱，韌性城市、智慧城市與宜居城市，三個加起來最高可以獎勵20%，大概有997坪的樓地板面積，換算成市價約有10億元以上的獎勵，並附上京華城容積獎勵與條件圖表，「容積是公共財喔，我們把市民公共財997坪樓地板送給財團，一定要有法律依據吧？」因此讓網友質疑，柯文哲怎麼會不知道。

不僅如此，有鄉民也在PTT翻出柯文哲昔日金句，「貪污來自縱容長官不可能不知情」，結果今天雖然老闆順利回家，但總經理卻因為涉嫌貪污被押了，在這狀況下，雖然是無罪推定啦，「但老闆自己到底有沒有問題呀？」

底下網友熱議，「柯文哲拿來罵人可以，但自己不知道」、「那要看老闆是什麼顏色再來決定」、「你能監控到每個下屬單位嗎」、「柯文哲講過什麼他自己也不知道」、「照你的邏輯就是一旦有人貪污，總統先抓去關？」「阿北只是無能，至少沒貪污好嗎」、「小心翻車耶，這兩天一堆翻到田裡的」。