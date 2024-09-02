柯文哲不知京華城容積率840％？　她提3次質詢＋糾正文：怎可能不知

▲柯文哲在法庭辯稱今年才知京華城案容積率有840%。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，台北地院1日召開羈押庭，2日凌晨3時多諭知，柯犯罪嫌疑不重大，無保請回；隨後柯表達，直至今年3、4月才知道京華城容積率達到840％，引發外界質疑。民進黨台北市議員何孟樺也提及3位議員，早就質詢過京華城題目，且監察院糾正文在今年1月發出，「怎麼可能柯不知情？」

何孟樺2日於臉書發文表示，各界關注的京華城案聲押庭，最後以前台北市副市長彭振聲羈押、柯文哲無保請回作結，「沒想到柯文哲一離開法院，就開始說謊了」。

何孟樺提及，柯文哲在北檢面前對支持者說「840%是今年3、4月媒體報導他才知道，給了這麼高的容積率。」但其實早在2021年11月，社民黨台北市議員苗博雅就已在市政總質詢中質詢過，京華城的容積獎勵有問題，無論是柯市府或是蔣市府，議員質詢事項都是府級列管，柯文哲最遲最遲也在3年前被質詢時得知此事。

何孟樺指出，2023年11月民進黨台北市議員許淑華也曾質詢過台北市長蔣萬安此題，「議會不是沒有民眾黨議員，怎麼可能柯不知情？」今年1月民進黨台北市議員簡舒培也曾質疑過，監察院的糾正文也是在1月發出，柯文哲絕無可能在今年3、4月才知道京華城有840%容積率。

▲台北市議員何孟樺。（資料圖／記者林敬旻攝）

何孟樺認為，從裁定理由與媒體報導來看，柯文哲在法庭上的主張，應該是「自己沒有相關專業」、「沒有直接參與都委會」、「信任彭振聲的專業判斷」，先不要說柯曾稱「貪污來自縱容，長官不可能不知情」，如今副手涉貪卻推得一乾二淨，柯過去就曾介入過相關專業會議，並非全然信任專業機關的判斷，例如大巨蛋開發過程中，柯曾被指控透過親信李文宗施壓、介入都審會。

何孟樺說，從2021年第780次都委會會議開始，台北市的都委會大會就都有直播，不必直接與會，都可以直接掌握開會情形；而在京華城案上，不只通過都市計畫案的783次會議有直播，第二次專案小組會議也有直播，「市長根本不必親自參與，也能掌握會議狀況」。

何孟樺稱，容積率關係各項市政建設，市長室會議更多次討論過容積獎勵、容積代金，甚至包括京華城在內的個案容積問題，身為市長不可能不對都市計畫、容積率等相關議題有基本了解，例如2017年京華城容積從392％變為560%的過程中，就曾經兩度在市長室會議中討論，2017年6月5日的會議更做出明確決議。

何孟樺強調，如果柯文哲能主張沒有相關專業，都是聽從別人建議為由撇清責任，「那市長室會議中，他如何做出裁決？誰又要為這些市長室會議的決議負責？」面對司法，尊重法官裁定、靜待檢察官調查結果，但作為市議員不能在市政專業議題上選擇放水，「我們不禁想問『柯前市長，你在支持者面前說謊，那你真的有在法官面前說實話嗎？』」