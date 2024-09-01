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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

火線人物／昔主打清廉入政壇　柯文哲10年後「人設崩壞」自毀長城

▲▼檢調偵辦京華城案，今天再度展開搜索與約談等相關行動，前北市長柯文哲晚間移送北檢複訊。（圖／記者李毓康攝）

▲檢調偵辦京華城案，前台北市長柯文哲8月31日凌晨移送北檢複訊。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨中央黨部掛著斗大「清廉、勤政、愛民、愛鄉土」柯式語錄，如今因黨主席柯文哲深陷政治獻金、京華城弊案，變得格外諷刺。2014年因太陽花學運而起的柯文哲，10年過去了，中間歷經與民進黨合作、世大運生涯高峰、再到與民進黨分手並創立民眾黨，以及參與2024總統大選，一路顛簸卻總能起死回生，堪稱「政壇九命怪貓」，如今卻自毀在「財政紀律」、「居住正義」招牌上，加上柯與民眾黨難以切割的關聯性，泡沫化速度持續加劇。

「相信政治就是找回良心，相信開放政府、全民參與、公開透明的政治理念，相信人因有夢想而偉大，相信眾人之智慧會超越個人之智慧，相信民主就是人民作主，也相信如果有選擇，應該選擇正面和進步的方向！」這段話，是柯文哲2014年11月29日用無黨籍身份投入選舉，以得票率57.16%當選台北市長時的感言。如今對照，不禁令人懷疑，柯文哲是否已忘了初心？

▲▼柯文哲2014年11月19日當選台北市長。（資料圖／記者周宸亘攝）

▲柯文哲2014年11月19日當選台北市長。（資料圖／記者周宸亘攝）

柯文哲因為太陽花學運而起，打著「素人參政」頭銜踏入政壇，當時正是國民黨最艱困時期，在與民進黨的合作下，柯成功打敗藍營對手連勝文，甚至酸過對方是「權貴」、「有資格跟我講廉潔嗎」等詞彙，塑造出清廉、公開透明的「人設」形象，進入北市府後更動手處理前郝龍斌市府的「五大弊案」（大巨蛋、美河市、松菸、雙子星、三創）。

極為諷刺的是，10年之後的2024年，柯文哲自己也身陷在「新五大案」（北士科、京華城、台智光、第一魚果市場改建、南港轉運站BOT案）之中，甚至還多了政治獻金爭議，以及妻子陳佩琪涉嫌用兒子人頭開公司問題。這些族繁不及備載的事件，讓他徹底從神壇走了下來。

▲台北市長柯文哲就職八周年記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲2022年12月22日召開「就職八周年」的卸任記者會，並寫上大大的「正直誠信」標語。（資料圖／記者林敬旻攝）

8月6日柯文哲生日當天，與幕僚透過錄影片方式，自嘲「打開家門只有女粉送壽桃」、「一度以為是檢調單位」，想不到此話成為「立Flag」，該天後就有名嘴從監察院網站上發現政治獻金申報問題，也使前柯文哲競選辦公室的民眾黨人員，包括時任競總幹事黃珊珊、副總幹事陳智菡疲於調查，並指控是會計師端木正便宜行事、自行調節，但因案件過於離奇、錯誤太低級，外界普遍都不相信，柯文哲「財政紀律」招牌從此瓦解。

正當全民追查柯文哲政治獻金與「木可公司」問題時，突然爆出陳佩琪去看1.2億豪宅，以及民進黨台北市議員林延鳳8月26日發現，柯文哲今年5月悄悄買下位於立院附近的4300萬元商辦，柯文哲先聲稱是用2024選舉補助款購入，且是作為個人辦公室，被嚴厲抨擊後，才改口要給民眾黨使用，但當初批評連勝文是「權貴」、每每選舉都向選民喊窮，柯文哲這記迴力鏢來得又急又猛，第二塊招牌「居住正義」也應聲而倒。

過去柯文哲曾誇言錢沒有流到自己口袋，但7300萬的選舉補助款不是一筆小錢，他不思將錢拿來協助民眾黨拓展黨務，卻急於為自己購置商辦，此等行為與他當初不恥的權貴有何兩樣？

▲▼民眾黨主席柯文哲鞠躬道歉。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨主席柯文哲於「查帳記者會」鞠躬道歉。（資料圖／民眾黨提供）

8月29日柯文哲舉行最後一場「查帳記者會」，他於記者會中宣布，要請假3個月，並且自動申請由中評會調查，他個人也要好好反省，到底還能不能帶領民眾黨給支持者一個願景跟繼續前進的力量，隨即向支持者鞠躬道歉。柯文哲在記者會上坦承自己思慮不周，讓大家失去對他跟民眾黨信賴，但這如同下詔罪己的記者會，豈是一句思慮不周可以輕輕帶過？

暫時卸下「黨主席」身份的柯文哲，隔天一大早就被檢方大動作搜索住家、民眾黨中央黨部，以及設有柯文哲辦公室的台玻大樓，歷經4小時搜索，當柯步出住家大門時，面容嚴肅地說「我非常坦蕩，我知道我沒問題，也希望執政當局要清楚說明，今天是有什麼證據要做這個動作」，隨後他跟被列為證人的妻子陳佩琪一同搭車前往廉政署應訊。

柯文哲應該知道，檢調早晚一定會找他，他之前也不斷喊話檢調快來約談他，只不過當檢調真的按下他家門鈴時，他心中會不會覺得這一天來得快了點？

▲▼民眾黨主席柯文哲住家遭檢調搜索後，步出家門前往廉政署訊問。（圖／記者陳家祥攝）

▲柯文哲住家遭檢調搜索後，步出家門前往廉政署訊問。（資料圖／記者陳家祥攝）

而柯隨後被帶往廉政署，歷經12小時的訊問，8月31日凌晨0時40分左右被移送到地檢署，當時還能露出一抹微笑的柯文哲，過了2小時卻爆出拒絕夜間偵訊並欲離開，遭檢察官當庭逮捕的消息；柯隨即聲請提審，其委任律師鄭深元透露，檢廉問完政治獻金案後，才開始問京華城，使柯無法接受車輪戰式訊問。

但台北地院8月31日認定逮捕合法，裁定聲請駁回，柯文哲解返北檢；台北地檢署同天下午3點重開偵查庭，直到晚間7點多結束複訊，檢調認定柯涉犯《貪污治罪條例》第4條第1項第5款之公務員違背職務收賄、同條例第6條第1項第4款圖利等罪嫌，向法院聲請羈押禁見。

台北地院預計1日晚上8時召開羈押庭，只有「交保」或「羈押」2個結局，但倘若交保，檢方一定會抗告，如果是羈押，柯也一定會提抗告，加上尚不知羈押庭何時才結束，這場「法律戰」勢必還要持續下去，「政壇九命怪貓」柯文哲的「九命」是否已經消耗殆盡，國內外各界高度關注。

此外，難與柯文哲切割開的民眾黨，未來命運是否如過往「第三勢力」一樣走向泡沫化，成為民眾黨最大的考驗，畢竟民眾黨因柯文哲而生，極高機率也會因柯文哲而滅；如今柯文哲10年前從台大醫院地下4樓離開、走上台北市政府11樓市長室，現在又走到台北地院位於地下的候審室，命運跌宕起伏，外界看了也不勝唏噓。

▼柯文哲帶領民眾黨黨公職成員向支持者鞠躬致歉。（資料圖／記者李毓康攝）

▲▼柯文哲深陷政治獻金帳務不實風波，今日針對外界疑義召開澄清記者會，會後柯文哲帶領民眾黨黨公職成員向支持者一鞠躬致歉。（圖／記者李毓康攝）

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