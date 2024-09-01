快訊／柯文哲羈押庭20:00召開！　王世堅貼「雞鴨雙拼」冷吐8字

▲民進黨立委王世堅日前回應民眾黨主席柯文哲「吞曲棍球」之說。（圖／記者杜冠霖攝）



記者董美琪／綜合報導

民眾黨主席柯文哲因涉京華城案，北院預計今晚8點召開羈押庭，「頭號柯黑」的立法委員王世堅2021年曾經送柯文哲「魔戒」，提醒他不被權力迷惑，稍早針對柯文哲被聲押的看法，則用8字感嘆。

王世堅日前表示，柯文哲如果被羈押的話，他就帶個便當去探望，不過反被柯文哲嗆，「若沒被羈押，你要不要吞曲棍球？」王世堅今天再發文表示，對於柯文哲被聲押禁見的看法，阿堅認為是「不勝唏噓、哀衿勿喜」。不過由於po文底圖是充滿雞肉鴨肉的菜色，像「羈押」的諧音，網友留言笑說，「堅哥果然夠貼心，連會客菜菜色都想好了。」

日前，王世堅也在臉書表示，他2021年9月16日還在擔任台北市議員時，曾經在議會送柯文哲一枚「魔戒」，告誡柯文哲「權力有如魔戒，戴上去就脫不下來了」，要對方不應該迷戀權力、濫用權力，甚至只追求權力。

王世堅感嘆，現在回想起當年的情況，看到柯文哲被檢調搜索、帶走約談，真是不勝唏噓，最後他更寫下柯文哲過往曾說的一句話結尾，「政治不難，找回良心而已」。

北檢偵辦京華城案，為避免有勾串等情形，以限制閱卷方式，因此被告的律師上午開始閱卷，只能筆記、不能影印，導致時間延長，法官預計今天晚間8時開羈押庭。

