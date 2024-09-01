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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「今晚8點一定會有爆炸性進展！」　凌濤喊話：趕快約談黃珊珊

▲▼檢調偵辦京華城案，今天再度展開搜索與約談等相關行動，前北市長柯文哲晚間移送北檢複訊。（圖／記者李毓康攝）
▲柯文哲、彭振聲涉賄遭聲押，北院晚上8點開羈押庭。（圖／記者李毓康攝）

記者邱晟軒／綜合報導

前台北市長柯文哲因涉嫌捲入京華城案，遭檢調聲請羈押禁見，預計今晚（1日）8點開羈押庭。對此，國民黨桃園市議員凌濤斷言，今晚的羈押庭可能會有「爆炸性發展」，他同時呼籲北檢儘速約談時任競選總幹事黃珊珊，因她曾透露出席過便當會、和柯文哲關係密切，還載陳佩琪回家，恐涉串證。

凌濤今天下午在政論節目《新聞大白話》上斷言，「我認為今天晚上8點的羈押庭一定會有爆炸性進展」。他指出，檢方要羈押柯文哲，需要符合「逃亡、串證、湮滅證據」的條件，所以今天晚上北檢一定會出來說明對價，否則押不了柯文哲。

▲陳佩琪現身北院，聲明支持柯文哲到底。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳佩琪31日晚間現身北檢，聲明支持柯文哲到底。（圖／記者林敬旻攝）

此外，他特別提到，民眾黨立院黨團主任陳智菡在臉書上批評檢方及媒體，而柯文哲妻子陳佩琪也在北檢外澄清「沒有不明金流」，這些公開發言都有可能被檢方視為「隔空串證」，恐成為羈押柯文哲的證據之一。

「黃珊珊押不押？」凌濤質疑檢方為何沒有約談黃珊珊。他強調，黃珊珊曾公開表示自己曾出席「便當會」，與柯文哲的關係十分密切，又被民進黨台北市議員簡舒培點名為關鍵人物之一，「光是上述條件，檢調就應該分案了」。

凌濤進一步表示，檢方應扣押黃珊珊車上的行車紀錄器，因為就在前天晚上，黃珊珊曾駕車接送陳佩琪，他認為有必要調查兩人在車上是否有任何涉及串證的行為或對話，因為這都有可能是今晚8點羈押庭相當重要的證據。

凌濤呼籲，若北檢想要拾回民眾對於司法的信心，那麼就非常有必要約談黃珊珊等關鍵人物。他強調，因為如果在今晚8點以前無法釐清人、事、時、地、物等關係，小草一定會翻臉，並對北檢產生高度質疑。

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