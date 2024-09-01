燦笑謝柯文哲幫賺錢！四叉貓自曝近1個月收益：估通告費20萬↑

▲四叉貓現身北檢。（圖／記者謝盛帆攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台北地檢署偵辦京華城弊案時，網紅四叉貓也到現場，笑容滿面地說要見證歷史，還要特別感謝柯文哲，「讓我這4個禮拜通告真的好滿，賺飽飽，下個月的iPhone 16不用愁了。」就有網友好奇，四叉貓一個月到底賺多少，結果貼文釣出本尊回文，交代了最近一個月的收入，光是通告費應該就有20萬以上。

有網友在PTT的Gossiping板問卦「四叉貓這樣一個月可以賺多少？」貼文釣出四叉貓親自回文，「我的收入很不穩定耶，有蹭到流量會比較多，沒蹭到流量就賺得少一點」，提到最近這個月算是有蹭到流量，大方分享後台數據。

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首先是他經營的YT頻道，最近28天預估收益為10萬1511元，平常則是約3.4萬～4.3萬。他則在留言處補充，單純看點閱率分潤的數據其實是2萬元，「剩下的8萬是抖內+會員」。再來是他的抖內帳戶，最近一個月的收益是20萬6192元。第三是團購商品，「月底會計還在結算所以沒有資料，不過我沒有很認真帶貨，這個月頂多幾萬元分潤而已。」

最後則是通告費，「最近這個月的政論節目通告很滿，因為錄完節目都是直接領現金袋，然後我背包裡面還有十幾包現金袋沒空拿去ATM存起來，所以不太確定這個月賺了多少，但粗估本月通告費應該有20萬以上吧？」面對網友酸他蹭流量，他則坦率表示，「我的職業就是網紅，我不蹭流量不然是要做身體健康的嗎？」