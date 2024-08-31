居民想要好空氣！市議員凌濤籲市府加速桃園煉油廠遷移

▲桃園市議員凌濤質詢桃園煉油廠衍生空污相關問題？（圖／擷取自市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員凌濤30日於市議會臨時會專案報告指出，桃園煉油廠因飄出異味，致其所在周遭包括：桃園、蘆竹、龜山3個行政區，有80萬居民生活品質受到影響，而影響最嚴重的是經國重劃區內的居民都聞得到味道，為此他在去年建請衛生局把煉油廠周遭居民，納入肺癌低劑量篩檢的補助，以保障居民健康，受到重視。

然，今年陸續又發現桃園煉油廠接連發生土壤中重金屬跟總石油碳氫化合物嚴重超標，這個超標，超過標準值7倍；石油化合物更高達10.8倍，其實是非常的驚人。這樣的污染物一直在累積，卻遲未有辦法來阻止污染繼續發生，令人憂心！

凌濤請教環保局長陳世偉，這三年來執行了234次的稽查，其中違反空汙法19次，裁罰金額高達8,40萬5,000元；而光是今年，桃園市環保局針對煉油廠到7月31日止，這7個月總計接獲18次陳情，稽查32次，告發3次，總金額是75萬元。凌濤認為，這樣的裁罰金額，對煉油廠是小錢，三年800多萬可說是無感。

對於桃園煉油廠的污染的累積持續，包括經國重劃區臨近都聞到臭味，凌濤質詢陳世偉局長，除了環保局不定期的巡視，是否有更高的罰則？或是增加嚇阻的具體方式？同時也期許副市長蘇俊賓在行政院的院會，或是聯合桃園市的6席立法委員，向中央爭取桃園煉油廠遷廠計劃。

蘇俊賓副市長表示，就中油於油品市場或者整個國際的未來的能源結構，桃園煉油廠勢必要轉型，市府會積極跟經濟部溝通、爭取，希望有個合理的配置，除支持中油更科技化的發展，也要配合桃園整體的都市計劃需求。