▲桃園市議員謝美英促成立長照處，加強長照服務流程效能

▲副市長蘇俊賓承諾卸任前確認是否成立長照處。（圖／翻攝桃園市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會30日召開臨時會，進行市政府專案報告。市議員謝美英質詢提出，衛福部訂定的長照服務流程，從照專到個案家中評估到核定「建議七天內完成」；然實務上，民眾提出申請，幾乎許多有需求的民眾根本等不及也用不到，政府應檢討長照政策，不要只是撒幣就覺得有做事！

副市長蘇俊賓表示，有關長照服務流程，能夠增加的便民、以民為主的服務流程，市府會再強化，然每一個簡化的流程，都要投入更多的人力，承諾卸任前確認是否成立長照處，至少在他這屆任期會落實提昇長照及其服務的能量。

謝美英質詢中表示，長照對有些家庭是及時雨，有民眾向她反映，長輩白天一人在家，不慎跌倒，手不方便，因為家人上班，扣除臨時請假，大約有10天白天陪伴需求，但走完長照流程，長輩已經可以自理，這個申請流程耗費公家人力，民眾也沒有使用到及時雨。

更有家屬不滿向她反映，長輩心肌梗塞昏迷指數三，家屬求助長照服務，得到的回應是需90天後再評估是否失能，這位長輩等不到長照，即已離世。也有民眾反映，長輩突發腦溢血開刀住院，家人想在長輩出院前把無障礙廁所先備好，待長輩出院可以銜接使用。電詢結果，承辦回覆：需等病患出院後到府評估，才能補助。

謝美英以提出的幾個案例說明，政府長照廣告打很大，但民眾需要時，不是等這個就是等那個，要求市府向中央建議修改法規，不要因為生冷硬性的規定，扼殺了長照政策美意。謝美英強調，既然要推出好的福利政策，就不該讓民眾自己一直去找資源，找了用不著還要被打槍。她要求市府兩年內慎重評估成立長照處，統整人力、縮短評估流程，針對長期、中期、短期需協助的照護人口定期更新資料：避免重覆評估，縮短評估流程、增加評估彈性、加速派案。