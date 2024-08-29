陳亭妃協調台電9月底完管線遷移　以利公園北路箱涵11月底完工

▲立委陳亭妃偕同長興里李茂德里長，邀集台電公司與台南市水利局、工務局至現場會勘，務必在11月底完成所有箱涵興建工程早日完工，才能避免過長的交通黑暗期造成民眾不便。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

立委陳亭妃偕同長興里李茂德里長，邀集台電公司與台南市水利局、工務局至現場會勘，會中確認水利局與台電施工期程銜接的時間點，以利箱涵工程進行，並要求工務局配合台電申請路權，依緊急狀況予以核准以減少申請時間，陳亭妃強調，務必在11月底完成所有箱涵興建工程早日完工，才能避免民眾不便。



台南市北區西門路三段與公園北路口一帶經常淹水，尤其長興里更是逢雨必淹，導致居民怨聲載道，立委陳亭妃2023年向內政部國土署爭取7800萬經費以施作台南市「北區公園北路B幹線雨水下水道第一期工程」，先前因發現小北門城遺址古物而停擺，好不容易完成所有文資程序，現在又面臨第二道關卡，需協調台電進行地下管線遷移工程。

因此，陳亭妃偕同長興里李茂德里長邀集台灣電力公司與台南市政府水利局、工務局至現場會勘，會中確認水利局與台電施工期程銜接的時間點，以利箱涵工程進行，並要求工務局配合台電申請路權，依緊急狀況予以核准，以減少申請時間。陳亭妃強調，務必在11月底完成所有箱涵興建工程，早日完工，才能避免過長的交通黑暗期造成民眾不便。

陳亭妃指出，長興里淹水歷史悠久，過去社區排水箱涵不足，逢雨渲洩不及，而西門路三段至公園北路一帶也是逢水必淹。經由陳亭妃向內政部國土署爭取公園北路的箱涵工程經費7800萬，並於2023年6月15日動工，原本預計365個工作天，卻因為在工程進行中發現小北門城遺址，只能先報停工，並向文資處確認處理狀況，目前完成所有程序，文資處回文表示將遺址就地保存。

現在又面臨第二道關卡，需協調台電進行地下管線遷移工程，才有辦法施作地下箱涵。但依據台電管線圖資顯示，民德國中門口前方其中一端佈建台電七條饋線，另一端則有四條饋線，必須分兩階段施工。因此陳亭妃立委現場決議，水利局需於9月4日前完成西門路三段與公園北路口的箱涵工程臨鋪工作，並將路口淨空移交台電進行管線遷移工程，而台電必須在15個工作天內完成第一階段7條饋線遷移，接著再利用7個工作天將第二階段的四條饋線遷移，預計在9月底將管線遷移完成，讓水利局繼續進場施作最後階段的箱涵佈建工程。

同時，為了配合路面高度，需將人孔蓋向上提升，要求工務局配合台電申請路權，依緊急狀況予以核准，以減少申請時間。後續施工期兩個月，最慢11月底前將所有西門路三段與公園北路箱涵工程完工，才能避免過長的交通黑暗期造成民眾不方便。