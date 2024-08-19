沒有黃珊珊藍白合更順暢　凌濤勸柯文哲別保珊：沒有黨哪裡還有權

▲ 左起黃珊珊、柯文哲 。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲「政治獻金爭議」延燒，柯文哲宣布改革，要求時任競選總幹事黃珊珊，定期將查帳進度跟社會報告，被外界解讀為意圖「保珊」。對此，國民黨桃園市議員凌濤今（19日）表示，由一位競總財務混亂的始作俑者善後，真的適合？他認為，柯主席要思考，「沒有黨，哪裡還有權」，黃珊珊對藍白合從中作梗，想過民眾黨死活？沒有黃珊珊，藍白合作順暢，在野力量也更集中。

凌濤於臉書表示，柯文哲主席讓黃珊珊處理善後小組，給她「敗部復活」的機會。但由一位屢次做假民調、總統大選競總財務混亂，這些事情的始作俑者黃珊珊來善後，真的適合嗎？會不會根本「所託非人？」

凌濤質疑，黃珊珊對藍白合從中作梗，是否曾想過民眾黨死活？對於在野成敗，是否毫不在乎？「全黨護珊珊」是不是已讓小草真正傷透了心？她屢次搞破壞真正的意圖到底為何，仍不得而知。

凌濤認為，在野勢力沒有非誰不可，事實上現在很多針對黃珊珊的「諍言」，更是來自民眾黨內部。外界提及人事處份從黨權、黨團權力平衡著眼，但柯主席真正要思考的是，「沒有黨，哪裡還有權？」手握黨團權力，卻失去基層支持，如同失根浮萍，不得不止血。

最後，凌濤強調，國民黨對於台灣民眾黨立院到地方的民代，都還期待有更多民生、經濟、城市發展的議題及法案合作。自己相信，「沒有母姊會、戰狼派、黃珊珊」的台灣民眾黨，藍白合作可以順暢，在野力量可以集中。

▼國民黨桃園市議員凌濤。（圖／記者許靖騏攝）