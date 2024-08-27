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桃知道GELEVEN PLAZA威秀影城、商場試營運　凌濤：嚴密監督安管

▲桃知道GELEVEN PLAZA威秀影城、商場試營運

▲桃知道GELEVEN PLAZA威秀影城、商場試營運。（圖／桃知道提供）

記者楊淑媛／桃園報導

座落於桃園區藝文特區市圖總館內的威秀影城及商場佈區(桃知道GELEVEN PLAZA)，26日開始試營運。市議員凌濤在臉書發文表示，「威秀影城」開始試營運，市民終可以手刀衝訂票！對於藝文特區的生活、親子空間，他曾在市議會針對總圖的建設細節，高強度檢驗，讓相關局處繃緊神經，但他深信安全且高品質的電影及文創場館，檢驗過程絕對是必要的。

凌濤表示，影城開幕時程從去年底，延至今年暑假的最後一週終於開幕，影城座位數、室內裝修一再變更，說法也不盡相同，這仍是未來市府與廠商的管理上必須檢討的部分。而我們在試營運、壓力測試期間，也會針對人流動線、消防安全、食品衛生、營運品質，進行嚴密的監督。

▲桃知道GELEVEN PLAZA威秀影城、商場試營運

▲桃園威秀影城。（圖／桃知道提供）　

對於桃園的各項建設逐步完成，持續成為鄰近縣市磁吸的核心，凌濤也非常歡迎更多外縣市民眾移居桃園，成為新桃園人，站在監督市政的立場與市政府打造更好的在地就學、就養宜居的環境。

▲桃知道GELEVEN PLAZA威秀影城、商場試營運

▲桃園市立圖書館、富晟國際開發及威秀影城公司三方主管。（圖／桃知道提供）　

位於桃園市藝文特區精華地段的「桃知道GELEVEN PLAZA」，比鄰最美圖書館桃園市圖總館，是一個嶄新型態的複合式潮文化基地。藉由桃園國門及多元文化之都優勢，以打造桃園Culture Hub為目標，致力於影視文創、藝文展演、內容產業與特色IP、及設計書店的經營將成為桃園地區最重要影視文化及商業娛樂地標，未來桃知道GELEVEN PLAZA 將成為潮流文創之窗，藝文特區的樂活都心，潮世代打卡地！

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