嗆黃珊珊退民眾黨！凌濤：柯文哲若信母姊會讒言　假帳火必狂燒

▲國民黨智庫副執行長凌濤。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席柯文哲爆發政治獻金風暴，民眾黨今（14日）召開中央委員會，民眾黨立委、時任競選總幹事黃珊珊主動請辭中央委員，民眾黨也將時任競選財務長李文宗、黃珊珊、會計師端木正3人移送中評會議處。國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤細數從2024大選黃珊珊致藍白合破局到現在假帳風波，直言黃珊珊應退出民眾黨運作，靜待調查。

柯文哲近日陷總統大選政治獻金「假帳」風暴，時樂與尼奧兩家公司大動作聲明未收到申報資料的3筆款項，金額逾916萬，兩家公司負責人正是時任柯競選總幹事、民眾黨立委黃珊珊的閨蜜。黃珊珊已辭民眾黨中央委員，連同李文宗、端木正移送中評會。

凌濤對此表示，「黃珊珊害慘柯文哲主席，現在請辭有什麼用？」去年選舉自己就提醒柯文哲，是否「識人不明」、偏聽銅牆鐵壁的母姐會發言，但很遺憾看到，從六點協議翻臉、到政治獻金爭議，黃珊珊都是關鍵人物，她應該儘速向社會說明，不要讓柯文哲繼續引火上身。

回顧2023年11月18日，藍白合幾乎成局，然而黃珊珊堅持不讓民調專家在整體協商協議上簽名，導致破局。凌濤回憶，當時就過，說民眾黨主戰派，藍白走到關鍵一刻，還要阻礙藍白合的進行嗎？另外，2024年1月13日總統大選結果出爐，當晚點名柯文哲競選總幹事黃珊珊的「民眾黨假民調」，就是成為藍白破局、無法下架民進黨的罪魁禍首。

「可惜我兩次的大聲喊話，母姐會在黨內盤根錯節的結構仍然堅韌，主導歷史協議，又主導競總財務，導致翻車，陷柯主席於不義」，凌濤說，目前當務之急便是柯文哲別再聽信這些母姊會所言，必須親自瞭解政治獻金、木可等爭議，否則這把火會燒不停。

