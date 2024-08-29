財務爭議向小草道歉　柯文哲：你們省吃儉用捐的錢我都非常珍惜

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入政治獻金帳務申報疑雲、用選舉補助款買商辦等爭議，民眾黨29日召開「政治獻金外界疑義 一次澄清記者會」，柯宣布將請假3個月，靜待中評會的調查。柯也向小草道歉，「你們（小草）省吃儉用捐出來的每一塊錢、每一個支持的行動，我都非常珍惜，我從來沒有貪圖個人的享受」。

▲柯文哲深陷政治獻金帳務不實風波，今日針對外界疑義召開澄清記者會。（圖／記者李毓康攝）



柯文哲說，他要向所有小草們說聲抱歉。他強調，這一路非常努力，可以說是日夜工作、不想讓大家失望，希望台灣的改變可以更快。

柯文哲坦言，自己在過程中自己亂了腳步，「你們（小草）省吃儉用捐出來的每一塊錢、每一個支持的行動，我都非常珍惜，我從來沒有貪圖個人的享受」。

柯文哲說，沒有想到因為他個人的疏忽和草率，辜負了大家對他的信任，「你們的憤怒、不滿、責難，我都要概括承受，接下來的3個月我會靜待黨內的調查結果，並好好思考怎麼替台灣努力」。

接著柯文哲說，在這地方拜託大家，請大家給民眾黨優秀的黨公職還有夥伴們一個公平發展的機會，「他們已經因為我承受太多壓力跟責難，他們都在為了更好的台灣努力，相信大家都可以一起走出這風暴跟困難」。